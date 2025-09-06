Magnus Uggla rasar mot försäkringsbolaget If: "Payback-time"

Magus Uggla har länge varit kund hos försäkringsbolaget If, men när han behövde deras hjälp i ett ärende kände han att "If inte hjälper något alls".

– Tack för ingenting If, säger Magnus Uggla – och rasar sedan rejält.

Det är i sin podd Uggla & Uggla som Magnus Uggla, 71, och hans dotter Agnes Uggla, 34, pratar om en resa till Italien som familjen hade planerat i sommar. De skulle vara borta i två veckor.

Magnus berättar att planen var att han, hustrun Lollo och barnen Agnes och Ruben skulle åka till Italien. Magnus betalade för hela kalaset och hotellet var bokat. Men när det började närma sig blev en nära anhörig – Magnus svärmor, alltså hustrun Louise mamma och Agnes mormor – svårt sjuk och hamnade på hospice.

Magnus Uggla berättar i sin podd att de försökte boka av men att det var kört, trots att det var flera veckor i förväg.

Magnus och dottern Agnes Uggla poddar tillsammans. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Magnus Uggla rasar på If: "If hjälper inte något alls"

Magnus kontaktade sitt försäkringsbolag If för att få tillbaka pengarna, vilket han säger att dom skulle få. Försäkringsbolaget behövde bara ett intyg om att Louise mamma hade varit så pass sjuk. Efter att alla dokument och intyg hade skickats in från läkarna på äldreboendet så tänkte Magnus kanske att det skulle lösa sig.

– Dom trodde väl inte på oss antar jag, det är väl så det går till, säger Magnus Uggla i podden.

Magnus Uggla berättar vidare att när de fått in alla papper så återkom försäkringsbolaget med ett beslut. De var beredda att betala för Magnus och Louise, men inte för barnen Agnes och Ruben. Detta trots att det var Magnus som betalat för biljetterna och boendet.

– När jag fick den informationen så slog det mig att If hjälper lite, men dom hjälper definitivt inte mycket. En ny t-shirt hjälper mycket. If hjälper inte något alls, säger Magnus Uggla.

Agnes och Magnus Uggla rasar: "Ett långt fuck you-finger"

Agnes Uggla resonerar som så att hela försäkringsbranschen fungerar på samma sätt, och att hon själv råkat ut för något liknande. När hon blev utsatt för ett inbrott i sitt hem för många år sedan så kom tjuvarna över smycken. Att få tillbaka pengar på försäkringen visade sig vara lättare sagt än gjort. Agnes hade ett annat försäkringsbolag än Magnus, men känner att de gjorde det så svårt som bara möjligt för henne.

Magnus Uggla berättar att han blev så förbannad efter beskedet från If att han nu har valt att byta försäkringsbolag.

– Vad man får är en slant och ett långt fuck you-finger, säger Magnus Uggla.

– Högt upp i röven får man det, säger Agnes Uggla.

Magnus Uggla rasar: "Det skiter jag i"

Magnus berättar att han pratade med dom som sköter hans deklarationer.

– Jag sa "jag vill fan byta, jag vill inte ha kvar If längre". Då sa hon "Det är jättekrångligt". Men då sa jag "Okej det skiter jag i om det är krångligt". Då sa hon att "Alla försäkringsbolag jobbar likadant". Det SKITER jag i. Jag kommer att byta från If oavsett. Då har jag markerat att…, säger Magnus Uggla.

– Fuck you If, säger Agnes Uggla.

– Precis, säger Magnus Uggla och tillägger:

– Jag har spritt så jävla mycket pengar över dom där. Så jag tycker att det är payback-time och när dom inte sköter det så är det dags att gå därifrån. Tack för ingenting, säger Magnus Uggla i podden.

