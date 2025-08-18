Magnus Uggla i chock av fruns avslöjande: "Inte bra att..."

Magnus Ugglas fru Lollo överraskade mitt i sändningen – med ett avslöjande om Magnus som han inte planerat skulle bli känt för omvärlden. Alls.

Magnus Uggla och hans hustru Louise "Lollo" Uggla har varit ett par sedan 1990-talet. Till skillnad från andra svenska kända artisters partners så har Lollo valt att leva lite utanför rampljuset.

De har aldrig gått på röda mattor ihop, och det finns inte många bilder på Lollo. Det finns en bild från 1994 där hon står med dottern Agnes i publikhavet där Magnus spelade i Vadstena.

Det dröjde ända fram till 2021 innan Lollo hamnade på bild med Magnus igen. Då följde hon nämligen med sin make till det kungliga slottet där han fick en medalj från kung Carl XVI Gustaf.

Lollo och Magnus Uggla fångas på en unik bild ihop. Bildkälla: Instagram/lenaphilipsson

Utöver att vara en av Sveriges mest folkkära artister så har Magnus även podden Uggla & Uggla tillsammans med sin dotter Agnes, och de gör även serien Jag och min far ihop för SVT. Serien är nu inne på sin andra säsong.

Annons

Magnus och dottern Agnes Uggla. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Magnus Ugglas fru Lollos avslöjande

Agnes har under sommaren unnat sig lite semester, och medan hon ägnar sig åt sol och bad så hoppade Lollo in i Agnes ställe och vikarierade i podden.

Där diskuterar de äkta makarna allt från Magnus uppträdande i Allsång på Skansen till rådande modetrender, och det är då som Lollo gör ett något chockerande avslöjande om Magnus i podden.

Annons

– Det där med att vara barfota i skor det har jag aldrig kört någonsin och det är det jag tycker är så fult, säger Magnus Uggla i Uggla & Uggla.

– Men du har ju ändå köpt dig ett par Birkenstock, avslöjar då Lollo.

Att Magnus har köpt de bekväma och ortopediska skorna är inget som han planerade skulle nå allmänheten. Alls.

– Birkenstock...Oh, varför säger du det för? Det är inte bra för min image att det inte kommer ut att jag har köpt ett par Birkenstocks, säger Magnus Uggla i podden.

LÄS MER: