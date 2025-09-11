Allt om Hanna Friberg: Hennes ex-pojkvän, operationer, nuvarande pojkvän, bråken med kända profiler som Stella Cocozza och Alexandra Nilsson, längd och Girls of Sthlm.

Hanna Friberg ålder – hur gammal är hon?

Hanna Friberg föddes den 25 september 1994. Det betyder att hon hösten 2025 fyller 31 år.

Hanna Friberg ex – vem är Max Johnler?

Hanna Friberg var tidigare tillsammans med Max Johnler. Under deras relation så kallade hon sin pojkvän för "Mr. Big", precis som Carrie Bradshaws stora kärlek i Sex and the City.

Paret blev ihop i början av 2022, och på alla hjärtans dag samma år så gav Hanna honom nycklarna till hennes lägenhet. Bara två månader senare fick hon tillbaka nycklarna – och en obekväm sanning. Han dumpade henne, och berättade att han hade varit otrogen, berättade Hanna i podden Måndagsvibe, har Aftonbladet rapporterat.

Annons

– Jag känner mig så jävla förnedrad och dum när jag får höra det här. Och då går jag från ledsen till arg real quick, berättade hon då.

Hanna förlät senare Max och de försökte en gång till – i juni samma år blev dom ett par igen. Men i mars 2023 gick de skilda vägar för gott, vilket Hanna då skrev om på sin Instagram.

Hanna Friberg och Max Johnler. Bildkälla: Instagram/hannafriberg

Hanna Friberg pojkvän – har hon en ny kille 2025?

Det har under 2025 ryktats att Hanna Friberg skulle ha en ny pojkvän, men det är ingenting som Hanna själv har bekräftat. I en vlogg i somras så insinuerade Hannas mormor att Hanna skulle ha en ny pojkvän, vilket Hänt rapporterade om.

Annons

Hanna Friberg Instagram – vad heter hon där?

På Instagram heter hon @hannafriberg.

Hanna Friberg och Alexandra Nilsson – vad hände mellan dom?

Influencern och entrreprenören Alexandra Nilsson berättade i en vlogg att hon inte är särskilt förtjust i Hanna Friberg.

– Men sen så tycker jag inte heller om Hanna Friberg och det är för att hon snackar skit om en i en podd och sedan kommenterar hon på ens bilder typ "girl I love your shirt" och så vidare och jag känner bara girl get the fuck out of here. Du behöver inte tycka om mig och du kan säga det i en podd men då får du fan stå för det också.

Annons

– Säg inte sånt för att sedan komma och kindpussas vilket hon gjorde i Miami. Rör inte mina kinder med ditt "puss puss puss", stick härifrån, sa Alexandra i videon.

Bråket grundade sig i att Hanna Friberg kallade Alexandra för "vuxenmobbare" i sin podd Måndagsvibe, vilket Nyheter24 rapporterade om då.

Alexandra Nilsson. Bildkälla: Stella Pictures.

Hanna Friberg längd – hur lång är hon?

Hanna Friberg har i sin blogg tidigare avslöjat att hon är 162 centimeter lång.

Annons

Kommer Hanna Friberg från Västerås?

Ja, enligt en presentation från sin tidigare blogg så är hon uppväxt utanför Norrköping, senare Västerås och numera bosatt i Stockholm.

Är Hanna Friberg med i Girls of Sthlm?

Ja, Hanna Friberg är en av profilerna i realityserien Girls of Sthlm. Andra medverkande är Lovisa Worge, Alice Stenlöf och Klara Elvgren.

Alice Stenlöf, Lovisa Worge, Klara Elvgren och Hanna Friberg. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Annons

Vad hände mellan Hanna Friberg och Stella Cocozza?

Hanna Friberg och Stella Cocozza var vänner och drev podden 30's in the city ihop. Podden var en stor succé men sommaren 2024 lades podden ner.

Snabbt stod det klart att ett bråk om pengar var anledningen till att det skar sig mellan poddduon. Hanna har själv bekräftat att det stämmer att hon ville ha 70% av betalningen, medan 30% skulle gå till Stella.

Hanna menade då att hon var tvungen tacka nej till andra jobb för att kunna driva podden, resa utomlands och lägga mycket tid på det hela, har Aftonbladet rapporterat.

– För att jag var tvungen att avstå från annat jobb, den här podden tog jättemycket tid, jättemycket energi, jag var tvungen att resa utomlands för att ha den.

Annons

Stella slog då ifrån sig av kritiken.

”Kan bara säga att jag och många andra fortfarande väntar på en logisk förklaring till att hon i första säsongen ville ha en uppdelning 50/50 men bytte till 70/30 inför den andra säsongen och vårt bonusavsnitt i somras”, skrev Stella i ett meddelande till Aftonbladet.

Stella talade ut i Kenza Zouiten och Ines Kocics podcast "Mer än bara morsa" – och det gjorde Hanna förbannad.

– Jag blev ärligt talat både chockad och ledsen över att hon valde att gå ut med det här offentligt. Jag hade hoppats att vi kunde hålla det privat, sa Hanna då, rapporterade Aftonbladet.

Stella Cocozza. Bildkälla: Jakob Åkersten Brodén/TT Bild

Annons

Har Hanna Friberg podd med Lovisa "Lojsan" Wallin?

Ja, sedan år 2019 så har Hanna Friberg och Lovisa "Lojsan" Wallin haft podden Måndagsvibbe. Över 300 avsnitt senare är det en av Sveriges största, och enligt statistik från Podd Index ligger podden på cirka 90 000 lyssnare i veckan.

Lojsan Wallin och Hanna Friberg. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Hanna Friberg kläder – har hon ett eget märke?

Ja, Hanna Friberg har det egna märket Freía Resort. De gör strandkläder som säljs online.

"Jag har drömt om dig i över 10 år och nu är du äntligen här", skrev Hanna när märket lanserade.

Annons

Är Hanna Friberg med i Spelet?

Ja, Hanna Friberg är en av deltagarna i Spelet på SVT, som sänds hösten 2025.

"Vad i hela världen har jag gett mig in på? Fick frågan om att vara med i ett socialt experiment utan att få veta vad, var eller med vilka… och trots det sa jag ändå JA! Plötsligt satt jag isolerad i en lyxsvit, övervakad dygnet runt, utan kontakt med omvärlden. Maktspel, pakter, svek och tävlingar och så jag mitt i smeten... Tänk er ett big brother hus där allt du gör blir övervakat, stämningen är som hos förrädarna där man inte kan lita på någon (inte ens sig själv) samtidigt som detta känns det också som att vi är med i squid game och spelar spel med varandra", skrev hon på Instagram om sin insats i realityn.

Annons

Har Hanna Friberg opererat öronen?

Ja, Hanna Friberg har opererat sina öron. Under en frågestund så berättade Hanna att hon som liten blev oerhört mobbad för sina öron. Mobbningen var så pass grov att hon fick operationen bekostad av landstinget.

"Jag opererade mina öron när jag var nio år gammal för att de stod ut. Jag tycker att det är fint på andra men jag blev mobbad av en kille så pass att jag grät varje dag och fick göra en operation via landstinget", berättade hon då, har Nyheter24 rapporterat.

Hanna Friberg har också varit öppen med att hon gjort en bröstförminskning. År 2017 skrev hon i sin blogg att hon fick en bröstförminskning, även den via landstinget.