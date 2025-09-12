Gamla Fröken Snusk avslöjar vem hon är – ansikte och namn

Gamla Fröken Snusk heter Felicia Eriksson och är 23 år gammal.

Fröken Snusk blev F.officiial

Det har tidigare rapporterats mycket om att den gamla Fröken Snusk har avgått, och ersatts med en ny.



Men bytet skulle inte ske okommenterat. Många blev nämligen förbannade och har bojkottat den nya Fröken Snusk.

Efter bytet har den nya Fröken Snusk som tillträdde, avbokats från en rad spelningar, och Rasmus Gozzi som ligger bakom "varumärket Fröken Snusk" har kritiserats för att vara svår att arbeta med och många vittnade om "en ohållbar arbetsmiljö".

Fröken Snusk deltog i Melodifestivalen 2025. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT

I samband med det avbrutna samarbetet mellan den gamla Fröken och Gozzi, startade hon även upp ett eget privat TikTok konto under namnet F.officiial. På kontot publicerar den gamla Fröken videos på sig själv utan den rosa masken - och istället med ett munskydd.



Gamla Fröken Snusk avslöjar sitt namn – heter Felicia Eriksson

Men hemlighetsmakeriet har fortsatt och Fröken har valt att fortsatt inte avslöja hela sin identitet. Men under torsdagen släppte hon bomben som många väntat på.

Hon avslöjar sitt namn.

På Spotify publicerades under natten till fredag ett klipp av "FELICIA". Vilket Aftonbladet rapporterade om under torsdagsmorgonen.

Klippet inleds med orden:

– Hej. Det är Felicia. De senaste åren i mitt liv har varit upp och ned. Det har varit en riktig bergochdalbana. Jag har verkligen haft det otroligt roligt vissa stunder. Men det finns också mycket jag har velat dela med mig av men inte kunnat, berättar hon.

– Allt jag kan säga är att det har varit en tuff period. Det har funnits dagar jag inte klarat av, dagar jag inte orkat kämpa, stunder jag bara velat försvinna

Hon passar även på att tacka alla fans som hon under året träffat.

– Det är ni där ute som fått mig att orka kämpa, säger hon för att sedan bryta ihop i gråt.

"En hälsning" av gamla Fröken Snusk. Bildkälla: Spotify

Felicia Eriksson är Fröken Snusk utan mask – så ser hon ut

Det var redan i april som Expressen kunde avslöja att den gamla Fröken Snusk egentligen heter Felicia Eriksson och är 23 år gammal.

Fröken Snusk. Bildkälla:Expressen/privat

På sociala medier har det även spridits ett klassfoto där hennes ansikte syns tydligt.