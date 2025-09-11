Här är alla deltagare i "Spelet" på SVT

Hösten är här och den som längtat efter att kura ihop sig i soffan framför lite nya serier och tv-program har mycket att se fram emot.
I september släpper Netflix den hajpade "Halva Malmö består av killar som dumpat mig", TV4 rullar ut den 20:e säsongen av "Bonde söker fru" och SVT låter den nya helgunderhållningen "Spelet" att ta plats i tablån.
Det senare programmet beskrivs av SVT själva som "ett hänsynslöst maktspel" där tolv kända svenskar, med list och allianser, ställs inför tävlingar och utmaningar – allt samtidigt som de lever under konstant övervakning i en lyxsvit.
Tittarna kommer också att guidas genom spelet av en panel, bestående av tv-profilen tillika artisten Samir Badran, programledaren Gry Forssell, personlighetsforskaren Petri Kajonius och nöjesreportern Natalie Demirian Genna.
– Jag har suttit på helspänn tillsammans med de andra i panelen och också skrattat mycket åt den ibland hysteriska stämningen som rådde bland kändisarna som är med i ”Spelet”, har den senare sagt i ett pressmeddelande tidigare. Hon fortsatte då vidare:
– Samtidigt har det också varit otroligt intressant att följa programmet även ur ett psykologiskt perspektiv.
Deltagare i "Spelet" på SVT
Men vilka är då deltagarna som kommer att medverka i "Spelet", som har premiär på SVT Play den 12 september och linjärt i SVT1 den 14 september? Nedan hittar du en lista över hela gänget.
- Hanna Friberg, influencer
- Håkan Juholt, diplomat och tidigare S-ledare
- Ikenna "Ike" Abika, realityprofil
- Marcus Dubois, Youtuber och crossförare
- Fröken Snusk (Originalet), artist
- Christian Bauer, inköpschef och tv-profil
- Ayan Ahmed, skådespelare
- Jan Emanuel, entreprenör
- Zeina Mourtada, kock
- Dominika Peczynski, PR-strateg och mediaprofil
- Julia Franzén, tv-profil
- Daniel Paris, tv-profil
I ett pressmeddelande säger Anton Glanzelius, beställare på SVT, så här om deltagarna och vad som väntar:
– Jag är stolt över att Sveriges mest osannolika kända cast ska tävla i vår nya realityserie, ett spel som är brutalt och handlar om makt, pengar och relationer. Det kommer bli stor dramatik, personliga svek och ny vänskap på en nivå vi sällan skådat i svensk tv.