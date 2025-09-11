Här är alla deltagare i "Spelet" på SVT

Ny helgunderhållning tar plats i tv-tablån när "Spelet" har premiär i SVT. Nyheter24 har kikat närmare på vilka deltagare som är med och vad programmet går ut på.

Hösten är här och den som längtat efter att kura ihop sig i soffan framför lite nya serier och tv-program har mycket att se fram emot.

I september släpper Netflix den hajpade "Halva Malmö består av killar som dumpat mig", TV4 rullar ut den 20:e säsongen av "Bonde söker fru" och SVT låter den nya helgunderhållningen "Spelet" att ta plats i tablån.

Natalie Demirian Genna, Samir Badran, Gry Forssell och Petri Kajonius. Foto: Eva Edsjö/SVT

Det senare programmet beskrivs av SVT själva som "ett hänsynslöst maktspel" där tolv kända svenskar, med list och allianser, ställs inför tävlingar och utmaningar – allt samtidigt som de lever under konstant övervakning i en lyxsvit.

Tittarna kommer också att guidas genom spelet av en panel, bestående av tv-profilen tillika artisten Samir Badran, programledaren Gry Forssell, personlighetsforskaren Petri Kajonius och nöjesreportern Natalie Demirian Genna.

– Jag har suttit på helspänn tillsammans med de andra i panelen och också skrattat mycket åt den ibland hysteriska stämningen som rådde bland kändisarna som är med i ”Spelet”, har den senare sagt i ett pressmeddelande tidigare. Hon fortsatte då vidare:

– Samtidigt har det också varit otroligt intressant att följa programmet även ur ett psykologiskt perspektiv.

"Spelet" kommer att sändas i SVT. Foto: Jessica Gow/TT

Deltagare i "Spelet" på SVT

Men vilka är då deltagarna som kommer att medverka i "Spelet", som har premiär på SVT Play den 12 september och linjärt i SVT1 den 14 september? Nedan hittar du en lista över hela gänget.

Deltagarna i "Spelet". Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

I ett pressmeddelande säger Anton Glanzelius, beställare på SVT, så här om deltagarna och vad som väntar: