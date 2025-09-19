Felicia var Fröken Snusk – därför bär hon fortfarande mask

Den gamla Fröken Snusk släpper nu musik under namnet Felicia. Rånarluvan är ett minne blott men artisten bär däremot fortfarande munskydd. För Nyheter24 har Felicia berättat om hon någon gång kommer slopa masken helt.

Fröken Snusk slog igenom med hitlåten “Rid mig som en dalahäst” som gjordes tillsammans med Rasmus Gozzi. Därefter var framgångssagan ett faktum, och Fröken Snusk blev snabbt en av Sveriges största artister.

Felicia var Fröken Snusk – byttes ut

Men efter ett flera år långt samarbete slog chocknyheten ner som en bomb hos fansen i april 2025. Fröken Snusk hade blivit utbytt, och det var nu en annan person bakom den karakteristiska rosa masken. I samband med detta startade den gamla Fröken Snusk upp egna sociala kanaler där hon gick under namnet F.officiial, och där publicerade artisten innehåll utan rånarluva och istället iklädd ett munskydd.

Det är gamla Fröken Snusks riktiga namn

Efter flera år av spekulationer kring vem som faktiskt dolde sig under masken så valde före detta Fröken Snusk att avslöja sitt riktiga namn. Den tolfte september släppte artisten ett ljudklipp på Spotify där hon berättade att hon hade gått igenom en tuff period.

– Det har funnits dagar jag inte klarat av, dagar jag inte orkat kämpa, stunder jag bara velat försvinna.

Hon inleder även ljudinspelningen med att säga: “Hej, det är Felicia”, och presenterar sig därmed för första gången med sitt riktiga namn. Redan i april avslöjade Expressen att den tidigare Fröken Snusk egentligen heter Felicia Eriksson och är 23 år gammal.

Felicia släpper debutsingeln "Black widow"

Och nu har det äntligen blivit dags för artisten att släppa musik i eget namn. Den 19 september släpptes nämligen Felicias debutsingel “Black widow”, och hon själv beskriver soundet som ”2010-talets pop möter 2025”.

Nyheter24 träffade Felicia på Rockbjörnens rosa matta, och hon berättade då om känslorna inför låtsläppet.

– Jag är så taggad! Jag har väntat en evighet! Det kommer bli så roligt.

Det har nu gått ett halvår sedan det stod klart att det var en ny person som dolde sig bakom den rosa masken, och Felicia förklarar att månaderna sedan dess har varit en bergochdalbana.

– Det har varit mycket jobb. Väldigt mycket jobb. Det har varit väldigt mycket runt om och det har varit turbulent. Men det går bara uppåt, och det blir positivt för varje dag.

Gamla Fröken Snusk var med i Melodifestivalen 2024. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Därför bär Felicia munskydd

En av de största skillnaderna på Felicias liv nu, jämfört med när hon var Fröken Snusk, är att hon nu använder sitt egna förnamn – något som hon beskriver som väldigt ovant.

– Det är den stora skillnaden och det är jätteläskigt! Jag hör mitt namn och jag tänker: “Oh no!”. Det är jätteläskigt men jättespännande också.

Men trots att Felicia nu har gått ut med sitt förnamn, och har släppt sin första egna låt, så är fortfararande hennes ansikte delvis täckt. Under tiden som Fröken Snusk bar hon en rosa rånarluva där bara munnen och ögonen syntes, och nu har hon istället valt att bära munskydd. Men vad är egentligen anledningen till att hon fortfarande bär en viss typ av mask?

– Dels för att jag inte är redo att visa mitt ansikte. Det har ingenting med identiteten att göra, och man kan inte hata på det man inte ser. Så det är mer som att jag äger mitt eget ansikte.

Felicia på Rockbjörnen. Foto Nyheter24

Men Felicia kan däremot inte svara på huruvida hon kommer att slopa masken helt någon gång, eller om den kommer förbli på.

– Kanske. Vi får se. Jag vet faktiskt inte.

“Black widow” blir Felicias första singel, och framöver kan vi förvänta oss ännu mer musik från den nygamla artisten.

– Ja, det kommer så mycket musik. Jag jobbar stenhårt och vi ska släppa så mycket som möjligt och bara fortsätta synas överallt.