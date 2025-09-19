Allt om Vanja Engström: Pappa, Finland, tv-program och Tiktok

Vanja Engström är skådespelare och Tiktok-profil. Hon har även medverkat i TV4:s Idol. Här är allt du vill veta om Vanja: Familj, Tiktok, Ålder, Idol och partner.

Vanja Engström familj – kommer föräldrarna från Finland?

Vanja Engströms familj består av hennes mamma, pappa och storebror.



Vanja Engströms föräldrar kommer båda i från Finland. Hon själv är uppvuxen i Sverige men har all sin släkt i Finland och har spenderat många somrar där i barndomen.

– Jag har all min släkt i Finland och jag bodde i Åbo när jag var elva och gick i skola där i några månader. Då lärde jag mig lite finska fraser, har Vanja sagt till Sveriges Radio Finska.

Vanja Engström ålder – hur gammal är hon?

Vanja Engström föddes den 9 juni år 2000. Det betyder att hon fylldes 25 år sommaren 2025.



Annons

Har Vanja Engström Tiktok?

Ja, Vanja Engström har Tiktok. Där heter hon @vanjaengstrom och har i skrivande stund 341 000 följare. På Tiktok brukar hon dela med sig av sin vardag, sketcher och mukbangs.

Vanja Engström längd – hur lång är hon?

Enligt Stagepool är Vanja 162 centimeter lång.

Annons

Vilka filmer och tv-serier är Vanja Engström med i?

Vanja Engström har pluggat teater och medverkat i flera svenska filmer och serier. Ett urval av dessa är: "Get Ready With Me", "Vi Är Bäst!", "Slasher", "Oh shit!", "Hjerson" och "Älskade Samir".

Vanja har även röstskådespelat till roller i serierna "På Riktigt?!" och "Kosmoo 2".

Vanja Engström partner – har hon pojkvän eller flickvän?

Det är inte känt huruvida Vanja har en partner eller inte. Men i sina videos på TikTok är hon öppen med att hon dejtar.

Annons

Vanja Engströms pappa – är han känd?

Vanja Engströms pappa jobbar som regissör och har bland annat regisserat ett avsnitt i den nya Percey Jackson-serien.

Annons

När familjen gick på premiären på MET i USA la Vanja ut ett inlägg där hon skrev att hon var väldigt stolt över sin pappa och vad han åstadkommit.

Har Vanja Engström varit med i Idol?

Ja, 2018 var Vanja Engström med och tävlade i TV4:s Idol.

Hon fick lämna tävlingen redan i den tredje fredagsfinalen, något hon inte hade räknat med.