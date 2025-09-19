Nyheter24
Annons
Nöje /Kändisar /Idol

Allt om Vanja Engström: Pappa, Finland, tv-program och Tiktok

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 18:27
Bilder på Vanja Engström.
Allt om Vanja Engström: Pappa, Finland, tv-program och Tiktok. Foto: Oscar Olsson/TT/Robert Eklund/TT

Vanja Engström är skådespelare och Tiktok-profil. Hon har även medverkat i TV4:s Idol. Här är allt du vill veta om Vanja: Familj, Tiktok, Ålder, Idol och partner.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Idol

Vanja Engström familj – kommer föräldrarna från Finland?

Vanja Engströms familj består av hennes mamma, pappa och storebror.

Vanja Engströms föräldrar kommer båda i från Finland. Hon själv är uppvuxen i Sverige men har all sin släkt i Finland och har spenderat många somrar där i barndomen. 

– Jag har all min släkt i Finland och jag bodde i Åbo när jag var elva och gick i skola där i några månader. Då lärde jag mig lite finska fraser, har Vanja sagt till Sveriges Radio Finska.

Vanja Engström ålder – hur gammal är hon?

Vanja Engström föddes den 9 juni år 2000. Det betyder att hon fylldes 25 år sommaren 2025.

Annons

Har Vanja Engström Tiktok?

Ja, Vanja Engström har Tiktok. Där heter hon @vanjaengstrom och har i skrivande stund 341 000 följare. På Tiktok brukar hon dela med sig av sin vardag, sketcher och mukbangs.

Vanja Engström längd – hur lång är hon?

Enligt Stagepool är Vanja 162 centimeter lång. 

Annons

Vilka filmer och tv-serier är Vanja Engström med i?

Vanja Engström har pluggat teater och medverkat i flera svenska filmer och serier. Ett urval av dessa är: "Get Ready With Me", "Vi Är Bäst!", "Slasher", "Oh shit!", "Hjerson" och "Älskade Samir".

Vanja har även röstskådespelat till roller i serierna "På Riktigt?!" och "Kosmoo 2".

Vanja Engström partner – har hon pojkvän eller flickvän?

Det är inte känt huruvida Vanja har en partner eller inte. Men i sina videos på TikTok är hon öppen med att hon dejtar.

Annons

Vanja Engströms pappa – är han känd?

Vanja Engströms pappa jobbar som regissör och har bland annat regisserat ett avsnitt i den nya Percey Jackson-serien.

Annons

När familjen gick på premiären på MET i USA la Vanja ut ett inlägg där hon skrev att hon var väldigt stolt över sin pappa och vad han åstadkommit.

Har Vanja Engström varit med i Idol?

Ja, 2018 var Vanja Engström med och tävlade i TV4:s Idol. 

Hon fick lämna tävlingen redan i den tredje fredagsfinalen, något hon inte hade räknat med. 

– Jag trodde verkligen jag skulle ta mig vidare. Jag är ju inte heller som normen säger att jag ska vara, så baktanken fanns. Men jag är chockad, sa Vanja till Aftonbladet efter att hon fått lämna tävlingen.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:24
Nöje
/ Kändisar

Felicia var Fröken Snusk – därför bär hon fortfarande mask

Igår
08:32
Nöje
/ Kändisar

Anitha Clemence frias från misshandel – "kändisvän" döms

Onsdag
19:00
Nöje
/ Kändisar

Tittarna rasar på Christian Bauer efter orden mot Pernilla

Onsdag
12:01
Nöje
/ Kändisar

Skådespelare kraschade in i vägg – åtalas för rattfylleri

Tisdag
20:01
Nöje
/ Kändisar

Allt om Julia Frändfors: Pojkvän, barn, bok och poddar

Måndag
10:00
Nöje
/ Kändisar

Filip Lamprecht om resan med Linn: ”En kamp mellan oss”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons