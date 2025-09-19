Allt om Vanja Engström: Pappa, Finland, tv-program och Tiktok

Vanja Engström familj – kommer föräldrarna från Finland?
Vanja Engströms familj består av hennes mamma, pappa och storebror.
Vanja Engströms föräldrar kommer båda i från Finland. Hon själv är uppvuxen i Sverige men har all sin släkt i Finland och har spenderat många somrar där i barndomen.
– Jag har all min släkt i Finland och jag bodde i Åbo när jag var elva och gick i skola där i några månader. Då lärde jag mig lite finska fraser, har Vanja sagt till Sveriges Radio Finska.
Vanja Engström ålder – hur gammal är hon?
Vanja Engström föddes den 9 juni år 2000. Det betyder att hon fylldes 25 år sommaren 2025.
Har Vanja Engström Tiktok?
Ja, Vanja Engström har Tiktok. Där heter hon @vanjaengstrom och har i skrivande stund 341 000 följare. På Tiktok brukar hon dela med sig av sin vardag, sketcher och mukbangs.
Vanja Engström längd – hur lång är hon?
Enligt Stagepool är Vanja 162 centimeter lång.
Vilka filmer och tv-serier är Vanja Engström med i?
Vanja Engström har pluggat teater och medverkat i flera svenska filmer och serier. Ett urval av dessa är: "Get Ready With Me", "Vi Är Bäst!", "Slasher", "Oh shit!", "Hjerson" och "Älskade Samir".
Vanja har även röstskådespelat till roller i serierna "På Riktigt?!" och "Kosmoo 2".
Vanja Engström partner – har hon pojkvän eller flickvän?
Det är inte känt huruvida Vanja har en partner eller inte. Men i sina videos på TikTok är hon öppen med att hon dejtar.
Vanja Engströms pappa – är han känd?
Vanja Engströms pappa jobbar som regissör och har bland annat regisserat ett avsnitt i den nya Percey Jackson-serien.
När familjen gick på premiären på MET i USA la Vanja ut ett inlägg där hon skrev att hon var väldigt stolt över sin pappa och vad han åstadkommit.
Har Vanja Engström varit med i Idol?
Ja, 2018 var Vanja Engström med och tävlade i TV4:s Idol.
Hon fick lämna tävlingen redan i den tredje fredagsfinalen, något hon inte hade räknat med.
– Jag trodde verkligen jag skulle ta mig vidare. Jag är ju inte heller som normen säger att jag ska vara, så baktanken fanns. Men jag är chockad, sa Vanja till Aftonbladet efter att hon fått lämna tävlingen.