Allt om Jordgubbspinsessan: Tiktok, pojkvän och riktiga namn

Wilma Blomster, även kallad Jordgubbsprinsessan, är en ung entreprenör och Tiktok-profil​​ som säljer jordgubbar. Här är allt du vill veta om Wilma: pojkvän, Tiktok, jordgubbsvagnen och ålder.

Vad är Jordgubbsprinsessans riktiga namn?

Jordgubbsprinsessan heter egentligen Wilma Blomster och är en ung entreprenör och Tiktok-profil.



Jordgubbsprinsessan Wilma Blomster ålder – hur gammal är hon?

Wilma Blomster föddes den 8 maj 2001, det betyder att hon fyllde 24 år våren 2025.

Har Jordgubbsprinsessan TikTok?

Ja, på Tiktok heter Wilma Blomster @jordgubbsprinsessan. I skrivande stund har hon 164 000 följare och 8.3 miljoner likes.

Tiktok-karriären började med att hon filmade sitt sommarjobb som jordgubbsförsäljare. I dag har hon massvis med följare och har startat sitt eget bolag.

– Jag vill sprida vidare min energi, säger Wilma Blomster till Aftonbladet TV.

Var står Jordgubbsprinsessans jordgubbsvagn?

Sedan 2024 driver Wilma sitt eget företag som hon är vd för, nämligen Jordgubbsprinsessan AB. Hon driver även den populära jordgubbsvagnen på Skånegatan 94 på Södermalm i Stockholm.

I jordgubbsvagnen har Wilma bland annat sålt bär och jordgubbar i lösvikt i ask, eller i kopp med smält choklad.

Var väldigt blyg som liten

Framgångskonceptet tror Wilma bland annat har att göra med att hon varit så social. Men det har inte alltid varit en självklarhet för henne.

– Det är något som sticker ut, tror jag. Men det är något som jag verkligen har jobbat på. När jag var liten var jag jätteblyg, berättar hon för SVT Nyheter.

Wilma Blomster partner – har hon pojkvän?