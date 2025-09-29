Här är de få vänner till Bianca som gravid-grattat Phillipe

Det var under söndagen som Phillipe Cohen och hans nya flickvän Rebecca Thor gick ut och berättade att de ska bli föräldrar. Paret träffades 2022 och i Sanning & Konsekvens berättade poddarna att de visste om romansen. Detta efter att Rebecca och Phillipe setts ute på dejter.
Och mycket riktigt varv de kära.
På sina sociala medier har både Phillipe och Rebecca uppdaterat flitigt från sin vardag tillsammans. De bor tillsammans i en pärla på Östermalm tillsammans med (den stora) hunden Ted.
Men nu utökas familjen.
Snabbt började grattiis-hälsningarna att hagla in . Phillipe har under många år umgåtts tätt med Biancas vänner, bland andra Lovisa Worge och Alice Stenlöf. Men gratulationerna – de lös med sin frånvaro.
Istället dök en rad andra kända namn upp i flödet. Bland annat Johan Pråmell som är med och skapat Wahlgrens värld samt en av Biancas närmsta vänner – Emelie Feola.
Även Benjamin Ingrossos ex Linnea Widmark passade på att skicka ett grattis!