Här är de få vänner till Bianca som gravid-grattat Phillipe

Phillipe Cohen meddelade under veckan att han ska bli pappa – men gratulationerna från sina gamla influencervänner – de lös med sin frånvaro.

Det var under söndagen som Phillipe Cohen och hans nya flickvän Rebecca Thor gick ut och berättade att de ska bli föräldrar. Paret träffades 2022 och i Sanning & Konsekvens berättade poddarna att de visste om romansen. Detta efter att Rebecca och Phillipe setts ute på dejter.

Och mycket riktigt varv de kära.

På sina sociala medier har både Phillipe och Rebecca uppdaterat flitigt från sin vardag tillsammans. De bor tillsammans i en pärla på Östermalm tillsammans med (den stora) hunden Ted.

Men nu utökas familjen.

Snabbt började grattiis-hälsningarna att hagla in . Phillipe har under många år umgåtts tätt med Biancas vänner, bland andra Lovisa Worge och Alice Stenlöf. Men gratulationerna – de lös med sin frånvaro.

Istället dök en rad andra kända namn upp i flödet. Bland annat Johan Pråmell som är med och skapat Wahlgrens värld samt en av Biancas närmsta vänner – Emelie Feola.

Emelie Feola och Linn Ahlborg var ett par av dem som grattade Phillipe Och Rebecca. Bildkälla: Instagram