Dan Brown gifter sig med en av sina fyra älskarinnor

Da Vinci koden författaren Dan Brown skilde sig från hustrun Blythe efter 21 år ihop. Nu ska han gifta sig med "en av sina fyra älskarinnor", holländskan Judith Pietersen som är 27 år yngre än författaren.

Författaren Dan Brown, 61, blev känd över hela världen med boken Da Vinci koden som är en av världens mest sålda böcker.



Enligt Dagens Ps så har bara själva Da Vinci koden sålt 80 miljoner exemplar, och totalt har han sålt 200 miljoner böcker.

Da Vinci koden kom år 2003, och då lät det som så att Dan Brown aldrig hade kunnat skriva boken utan hjälp från sin fru Blythe som han beskrev som den "mest talangfulla kvinna jag någonsin har känt", skriver Daily Mail.

Blythe och Dan Brown. Bildkälla: Stella Pictures.

Dan Brown och hans ex-fru Blythe skilde sig

Men år 2018 så gick Dan Brown och Blythe skilda vägar efter 21 år som gifta. Två år senare – alltså 2020 – så stämde Blythe sin ex-man, något som Expressen då rapporterade.

Annons

Blythe anklagade bland annat sin ex-make för otrohet och för att ha förskingrat deras gemensamma tillgångar. Otroheten som Blythe anklagade Dan Brown för handlade om hela fyra olika älskarinnor som han ska ha träffat bakom ryggen på Blythe under deras äktenskap.

Dels så ska han ha haft en affär med en personlig tränare, en frisör, en "politisk figur" och en holländsk hästtränare – Judith Pietersen – som Blythe själv hade anställt, skriver Daily Mail.

Men ett år senare så drog Blythe tillbaka "otrohetsstämningen", rapporterade Omni. Parterna ska då ha nått en förlikning.

Dan Brown. Bildkälla: Markus Schreiber/AP/TT Bild

Dan Brown har förlovat sig med Judith Pietersen – en av fyra älskarinnor

Nu har Dan Brown ett nytt bröllop i sikte. Enligt Daily Mail så har han nämligen förlovat sig med den holländska ryttaren Judith Pietersen, 34. I sin nya bok The Secret och Secrets så riktar Dan Brown ett tack till sin "min fästmö Judith Pietersen".

Dan Brown och Judith Pietersen. Bildkälla: Instagram/judithpietersen

Att Dan Brown är så öppen med sin relation med den 27 år yngre Judith kanske får hans ex-fru att haja till. För när hon anklagade honom för att ha varit otrogen med Pietersen år 2020 så sa Dan Brown att han var "mållös" av anklagelserna.

Enligt Blythe så blev Dan Brown och Judith Pietersen ihop år 2014 när hon bodde med Dan Brown och Blythe. Dan gav bland annat Judith en bil och en häst värd flera miljoner.