Författaren gav bort trekant i present till sin make: "De fortsatte utan mig"

Författaren Pamela Druckerman, 53, nöjde sig inte med en flaska whiskey eller en slips till sin make Simon Kuper när han fyllde 40 år. Istället blev det en upplevelsepresent – utöver det vanliga om vi säger så.

Det är i sin senaste roman There are no grown-ups: A midlife coming-of-age story som hon avslöjar att hon gav sin make en trekant i födelsedagspresent. Pamela hade först tänkt köpa en klocka till maken, men när hon dryftat idéen med honom så sa han att han önskade sig en trekant med en annan kvinna.

Och så blev det.

Pamela Druckerman gav bort en trekant i födelsedagspresent till sin man när han fyllde 40. Bildkälla: AP Photo/Seth Wenig/TT Bild

I en krönika för brittiska Daily Mail, som Expressen har tagit del av, så skriver Pamela om hur jakten på den perfekta kvinnan gick till.

Efter att ha spejat runt i både matbutiker, bokcirklar och skoaffärer så hittade de rätt kvinna på internet.

Kvinnan, som var en frånskild mamma i 40-års åldern, var en "söt, smal brunett".

Pamela Druckerman beskriver trekanten med Simon Kuper

Själva sexakten ägde sedan rum mitt på blanka dagen i en lägenhet som maken använde till kontor. Sexakten mellan de tre pågick i 40 minuter. Därefter började Pamela tänka på annat så som att kolla sin mejl.

Trekanten ägde rum mitt på dagen. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

Efter de 40 ångande heta minuterna så drog sig Pamela tillbaka, men maken och den andra kvinnan fortsatte ha sex utan henne i 20 minuter.

Den andra kvinnan tyckte att det hela var kanon, och i en krönika för brittiska Guardian skriver Pamela att kvinnan var intresserad av att göra om det hela.

"Det hände aldrig. Vi fortsatte att träffas för drinkar då och då, men hon nämnde inte det igen", skriver Pamela.