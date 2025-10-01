​Så mycket tjänar Pontus Rasmussons flickvän: "Får lite mat"

Pontus Rasmussons flickvän Bunny berättar i förhör med polisen om hur upplägget ser ut mellan henne och Pontus när det kommer till pengarna.

I slutet av maj 2025 drogs ridån ner. Influencern Pontus Rasmusson plockades in för förhör och husrannsakan utfördes av polis på två adresser som kan kopplas till den skandalomsusade influencern Rasmusson.

Han som blev känd över hela Sverige efter Svenska Dagbladets granskning år 2022, som också ledde till att Youtube valde att stänga ner hans kanaler. Detta då de ansåg att han sexualiserat minderåriga, vilket SvD då rapporterade om.

Pontus Rasmusson. Bildkälla: SVT

Pontus Rasmusson åtalas för ekobrott

Under hösten 2025 står det klart att Pontus Rasmusson åtalas, misstänkt för grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Pontus Rasmusson menar att han var "ung och oerfaren" samt att han enligt egen utsago har "fått utstå hat och hot på sociala medier som har påverkat mitt mående, gett mig stress och som har gjort att min bokföring har åsidosatts".

Pontus Rasmusson säger i förhör att hans namn är "ökänt" och berättar att han sökt 50 olika jobb där han fått nobben på alla. Hans teori är att presumtiva arbetsgivare googlar honom och sedan inser vem de har att göra med.

– Så av den anledningen är ett eget företag mitt enda alternativ för att kunna ha en egen inkomst och jobba nu och i framtiden då alternativet annars blir att få bidrag från staten om jag ska klara vardagen, sa Pontus Rasmusson i förhör.

En av de bostäder som kan kopplas till Pontus Rasmusson. Här gjorde polisen en husrannsakan. Bildkälla: Polisens förundersöknigsprotokoll

Pontus Rasmusson gör OnlyFans med sin flickvän Bunny

Sedan sommaren 2024 så har Pontus Rasmusson varit tillsammans med Cecilia, 20. På Pontus sociala medier går hon under namnet "Bunny".

På TikTok presenterade han Bunny för sina följare i oktober i fjol, och sedan dess är hon med på nästan varenda video som Pontus Rasmusson lagt ut. Paret dansar, hånglar, gör sketcher, challenges och pranks ihop.

Under sommaren 2025 berättade Pontus Rasmusson att han och flickvännen börjar med OnlyFans. I en kommentar till Aftonbladet sa då Pontus:

"Såklart att det kan finnas kritik då det inte är så många som håller på med det men det är inget som har påverkat oss negativt eller som vi kommer lägga någon vikt på i framtiden utan vi är otroligt tacksamma över all kärlek vi fått hittills".

Pontus Rasmusson och flickvännen Cecilia, eller Bunny som hon kallas, skaffade OnlyFans. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Pontus Rasmussons flickvän "Bunny" får inte en krona

Hur mycket paret tjänar på OnlyFans går inte att se förrän nästa år. Men när Cecilia förhördes som vittne gällande de brott som Pontus Rasmusson misstänks och åtalas för så avslöjar hon hur mycket pengar hon tjänat på att göra innehåll med Pontus till hans sociala medier.

Cecilia säger att hon inte är delaktig i Pontus företag, men att hon är med på hans TikTok och så i hans mammas YouTube-kanal.

Pontus mamma är även hon en känd profil och kallas för Pontus mamma och ibland "Stora Carina". På en av Pontus och Carinas hemsidor går det att köpa videohälsningar från Pontus, Carina och Bunny.

Cecilia säger att hon är med "för att hon tycker det är kul, hon vill bara hjälpa till".

Men får hon något betalt?

Pontus Rasmussons flickvän Bunny är med på majoriteten av Pontus Rasmussons videos på TikTok. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild, montage

Nej, inte en krona. Men däremot så bjuder Pontus på "lite mat", berättar hon.

"Hon varken får eller ber om några pengar. Cecilia berättar att hon för tillfället inte har något bankkonto eftersom det blivit spärrat av Swedbank. Hon har inget bank-Id heller. Det har banken också spärrat", står det att läsa i polisens förundersökningsprotokoll.

Förundersökningsledaren undrar då hur hon försörjer sig.