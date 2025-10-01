Detaljen får tittarna att rasa på nya Solsidan

Fler och fler tittare märker nu av det som fått flera väldigt upprörda.

Solsidan är tillbaka och Svenska folket jublar gott.

Under hela nio säsonger har svenska folket följt den igenkännande humorserien från början till slut och i september släpptes alltså säsong nio.

Ingen av de folkkära rollerna är utbytta utan som vanligt ser vi Felix Herngren i rollen som Alex Löfström, Mia Skäringer i rollen som Anna Löfström, Johan Rheborg i rollen som Fredrik "Fredde" Schiller, Josephine Bornebusch i rollen som Mikaela "Mickan" Schiller, Henrik Dorsin i rollen som Ove Sundberg och Malin Cederbladh i rollen som Anette Sundberg.

Hittills verkar tittarna nöjda och glada men det var under veckan som några strama röster gjorde sig hörda på sociala medier.

Det är nämligen så att serien till en början släpps på TV4 Play och något senare visas på TV. någonting de utan streamingstjänsten inte uppskattade.

Den nionde säsongen av "Solsidan" har premiär den 1 oktober 2025 på TV4 Play+ och den 15 oktober på TV4, enligt TV4.