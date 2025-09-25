Reaktionerna haglar efter vuxenleksaken i Bonde söker fru

Många tittare missade den oblyga situationen i Bonde söker fru 2025.

Men kan minst sagt säga att långköraren Bonde söker fru blivit lika folkligt som Janssons frestelse på julbordet på Allsång på Skansen på sommaren.

I hela 19 år har programmet varav alla letts av Linda Lindorff. Men under årens gång har det kommit en rad ändringar i programmet. En av de största kom dock i år – nämligen att programmet nu är en och en halv timma istället för en timma.

Linda Lindorff. Bildkälla: Anders Wiklund/TT

Detta går i samma linje som att produktionen tog bort det så kallade "brevsegmentet". Anledningen bakom är att tittarna ska få lära känna bönderna ännu bättre.

De bönder vi ser i år är:

Elin Fröding – 25-årig mjölkbonde i Habo.

Viktor Ronström – 30-årig mjölkbonde på Gotland.

Rasmus Helge – 25-årig kött- och spannmålsbonde i Gullspång.

Christian Becker – 45-årig skogsbonde i Sala.

En av dem, årets hunk-bonde, den 45-åriga skogsbonden Christian Becker, 46, förutspås få sig en riktig svängig kärleksresa då tjejerna som ansökt – de tycks alla vara fast beslutna kring att få honom på fall.

Men det var inte helt självklart att Becker skulle delta i årets Bonde söker fru. Det var efter en obehaglig upplevelse han valde att tacka ja til det hela.

Bonde söker fru har premiär under onsdagen. Bildkälla: TV4

– Du var ju med om någonting jobbigt som förändrade din syn på livet, frågade Nyhetsmorgons Soraya Lavasani.

– Ja man kan säga att det var nära på att... vad ska man säga, ja men inte bli något mer. Jag fick akut struplocksinflammation och det höll på att sluta illa, berättar Christian Becker.

Struplocksinflammation är ett allvarligt tillstånd som kräver akutvård.

Men ett gott skratt – det fick sig både tittarna och Becker under första avsnittet då det vankades speeddejt.



Tittarna reagerar på vuxenleksak i Bonde söker fru

Speeddejtsen i programmet är till för att bönderna ska få en snabb hint av sina brevskrivare och ett slags första intryck.

Brevskrivaren Sophie – hon valde att inte spara på krutet utan istället gav hon Christian en... ganska så speciell och oblyg present.

Och tittarna – de älskade det.

Bonde söker fru 2025. Bildkälla: TV4

Sophie hade nämligen köpt med sig en "Clone a willy" vilket med tydliga ord är ett kit som gör att man kan "gjuta av" sitt könsorgan och skapa en "hemmagjord vuxenleksak".

"Ett kit som man kan..." Bildkälla: TV4

– Vi pratar mycket om att vi vill klona honom och ja... man kan säga att jag tog honom på orden, skrattar Sophie.

En märkbart generad Christian öppnade paketet.

– Haha.... ja... humor... den där lägger vi bort, sa han.