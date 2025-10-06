Pernilla Wahlgren försvarar Theo efter händelsen i TV

Pernilla Wahlgren valde att gå ut och försvara sin son efter det som hände under helgen.

Det var under helgen den omtalade kändis-fotbollsmatchen Nordic Star Cup gick av stapeln på 3Arena i Stockholm där ett svenskt kändislag mötte ett norskt kändislag.

I det svenska laget fanns en salig blandning kändisar som bland andra Alexander Abdallah, Behrouz Badreh, Sem Bloom, Lydia Vaggelyr och Theo Wahlgren.

I det norska laget fanns bland andra Marcus & Martinus.

Bakom initiativet står bolaget och Tiktok-kanalen Sporttouchen som främst är känt för Tiktok-klipp med sportnyheter för unga.

Matchen har skapat rubriker då kommentatorn Deng Koul Dawod, även kallad Megic Mike, kallade folk för tjocka samt sa att den kvinnlige TikTokaren Lydia Vaggelyr skulle "gå tillbaka till köket".

– Men passa då? Vad gör du Lydia, gå tillbaka till köket. Gå tillbaka till köket!

Om en manlig spelare sa han.

– Sen han började med TikTok har han blivit tjock. Förut han var snabbare, smalare och snyggare.

En person som reagerade på det hela var Ida Asperud som i kommentarsfältet ifrågasatte det hela. Men samtidigt var det många som försvarade Mike och ansåg att han gjorde matchen roligare.

Några av kommentarerna. Bildkälla: TikTok

Han själv sa att han och Lydia känner varandra privat och att det hela är ett internskämt dem emellan.

Pernilla försvarar Theo Wahlgren efter händelsen

Matchen slutade med att Norge vann på straffar. Och någon som gick missnöjd ifrån straffarna var Theo Wahlgren som missade sin straff.

Tydligt såg man att Theo blev väldigt besviken, vilket Pernilla efteråt valde att skriva i ett inlägg på Instagram.

"Matchen slutade med vinst till Norge ( Gratulerer!! ) - och det var såklart en besviken Theo som lämnade plan. Men stoltare familj än oss går ändå inte att finna..! Theo var en kämpe på plan och så modig som ens vågade! Ingen minns en fegis - som det heter…. Jag kommer bära med mig den här kvällen länge - och hoppas verkligen att @sporttouchen styr upp en revansch-match nästa år..!", skrev hon i sitt inlägg.

Och efter Pernillas ord var det många som hakade på för att visa Theo sitt stöd. Två av de som visade sitt stöd – även på arenan, det var Marcus och Martinus,.

Pernilla svarade de norska superbröderna. Bildkälla: Instagram

"Bästa Theo", skrev de bland annat.

"Bästa ni. Tack för fin pepp efteråt", svarade Pernilla.