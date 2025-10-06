Klipp på Laila Bagges kroppsdel skapar starka reaktioner

En video som cirkulerar på Laila Bagge väcker starka reaktioner.

Livet rullar sannerligen på för Laila Bagge, 52.

Tillsammans med sin vapendragare Roger Nordin väcker hon varje vardag svenska radiolyssnare på Rix MorronZoo där hon och radiogänget dagligen diskuterar aktuella ämnen som kan handla om allt mellan himmel och jord.

Utöver det så driver Laila även sitt eget skönhetsmärke Laila Bagge Beauty AB som har ett stort fokus på hårvård. Och man kan gott säga att företaget går som tåget. I dag omsätter Laila Bagge Beauty AB omkring elva miljoner kronor och har även tillgångar på omkring sex miljoner kronor.

Laila Bagge. Bildkälla: Robert Eklund/TT

Det är nog få som missat att Laila för ett tag sedan blev singel.

Det var i april 2024 som Laila gick ut med att hon och Korosh valt att gå skilda vägar efter nio år tillsammans. Paret träffades på en Stockholmskrog efter att Laila spelat in Idol-final.

Korosh som är drygt 17 år yngre hade ljugit om sin ålder för att få Laila på fall, och ja, det fungerade ju onekligen. I programmet "Lailaland" följde kamerorna med när Laila och Korosh besökte en IVF-klinik efter att ha försökt få barn på egen hand i ett par år.

Laila Bagge och Korosh var tillsammans i nio år. Bildkälla: Instagram

På sidan av uppbrottet har Laila även tampats med en långdragen renovering av sitt hus som mer eller mindre "drivit henne till vansinne". I villan har det hittats både svartmögel och fuktskador som nu tagit flera år att få bukt på. Någonting som hennes följare kunnat se på hennes sociala medier.

Klipp på Laila Bagge orsakar storbråk

Titt som tätt väljer Rix MorronZoo att publicera klipp på Laila Bagge där hon pysslar med lite olika saker på arbetsplatsen. Men denna gång... ja då är det få som egentligen vet vad hon gör.

I klippet ska Laila dricka läst ur ett sugrör. Men istället för att dricka så bubblar hon upp läsk med sugröret som då hamnar på tröjan.

Laila Bagge på RIX Morronzoos Facebooksida. Bildkälla: RIX Morronzoo

När hon sedan ska ta bort det hela så visar hon magen litegrann, någonting som väckte starka reaktioner.



Några av kommentarerna. Bildkälla: Facebook

Det var många i kommentarsfältet som undrade vad videons syfte var, några andra funderade över varför Laila visade en bit av sin mage, och resterande försvarade Laila.