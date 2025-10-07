Bedros Kabranian är just nu aktuell i "Hela Sverige bakar". Här är allt du behöver veta om den karismatiske bak-profilen.

Bedros Kabranian ålder – hur gammal är han?

Bedros föddes den 23 maj 1984. Våren 2026 fyller han alltså 42 år.

Kommer Bedros Kabranian från Trollhättan?

Ja, Bedros kommer från Trollhättan. I en intervju med Mitt i har Bedros sagt:

"Från Trollhättan ursprungligen. Flyttade från Vasastan till Fruängen för en tid sedan.".

Vad har Bedros Kabranian för utbildning?

Enligt Expressen så utbildade sig Bedros till kock på Magnus Åbersgymnasiet i Trollhättan. Sedan jobbade han som servitör, bartender, krögare och restaurangchef på Butlers i Trollhättan.

– Jag hade jobbat mig upp och hade en etablerad anställning i chefsposition, i en ganska ung ålder. Men något skavde, har Bedros sagt till World Skills Sweden.

Han sökte till en kurs som bagare, men kom inte in på första försöker. Han försökte igen och blev då antagen. Att ha jobbat i kök och sedan sadlat om till bagare hade en del fördelar.

– Har man jobbat i kök har man ett rörelsemönster som kan ta tid att lära sig, det hade jag med mig in. Det är enklare att hitta ett flow att jobba i med min erfarenhet i ryggen, så för mig var det bara positivt. Jag kan absolut tänka mig en framtid där jag går tillbaka till kockyrket, men inte just nu. Nu lever jag min dröm, sa han vidare till World Skills Sweden.

Driver Bedros Kabranian bageriet Socker Sucker?

Ja, Bedros och konditorn Frida Bäcke driver bageriet Socker Sucker på Drottninggatan 93 i centrala Stockholm. Bedros och Frida lärde känna varandra på bageriet Magnus Johanssons bageri & konditori där de bägge jobbade ihop. Det var över tio år sedan.

– Alla tror att vi är ihop. Vi är väldigt goda vänner men absolut inte ett par. Däremot har vi en bebis ihop – bageriet, säger Bedros till Mitti.

Har Bedros Kabranian vunnit några priser?

Ja, enligt Socker Suckers hemsida så har Bedros:

Tävlat för Svenska bagarlandslaget 2015-2019

Regionalt VM-Guld 2014

2st Guld, Nordiska Mästerskapen i Bakning

Utsedd bästa ”Sötbröd” i norden 2015

Finalist i ”Årets Bagare” 2016.

”World baker of the year” 2019

Har Bedros Kabranian partner?

Ja, Bedros Kabranian är enligt en artikel i Mitti gift.

Bedros Kabranian familj – har han barn?

Huruvida Bedros Kabranian har barn eller inte är inte någonting som han har öppet berättat om.

Är Bedros Kabranian domare i Hela Sverige bakar?

Ja.

Har Bedros Kabranian Instagram?