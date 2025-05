Camilla Hamids avslöjande om nya kärleksrelationen: “En ring”

Camilla Hamid brukar inte sällan beskrivas som Sveriges bakdrottning, och framgångarna avlöser varandra. På Instagram har hon drygt 600 000 följare, och hon driver även det framgångsrika “Sweets by Camilla”. 2023 slog hon upp dörrarna till sitt första kafé, och i oktober 2024 öppnade det tredje “Sweets by Camilla” i Mall of Scandinavia. Succén är med andra ord ett faktum.