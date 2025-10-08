Det här är ALS – klassisk amyotrofisk lateral skleros

Enligt 1177 är det här den vanligaste formen av ALS. Det börjat med svaghet i en arm, och sedan sprider det sig till benen eller till den andra armen. Förmågan att prata, svälja och andas påverkas oftast.

När kroppen slutligen är helt förlamad kan inte andningsmuskulaturen längre fungera. Det går då inte längre att andas ut. Enligt 1177 dör de flesta med ALS inom två till fyra år efter att de insjuknat.

En del lever längre, då kanske de har en långsamma utveckling av sjukdomen eller så är inte andningsmusklerna påverkade, skriver 1177.

Börje Salming. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT Bild

Kända svenskar med ALS var bland annat hockeyspelaren Börje Salming, munken Björn Natthiko Lindeblad och SVT-profilen Ulla-Carin Lindquist. Stephen Hawking levde med sjukdomen ALS i 55 år innan han dog år 2018, något som Neuroförbundet rapporterat.