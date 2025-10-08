Skådespelaren Eric Dane slog igenom som Jason Dean i Charmed, men år 2006 så blev han riktigt världskänd för sin medverkan i läkarserien Grey's Anatomy där han spelade Mark "McSteamy" Sloan. Utöver det har han varit med i HBO-serien Euphoria och varit FBI-agenten Nathan Blythe i Prime Videos Countdown.
Under sin karriär har Dane hamnat på löpsedlarna, bland annat efter att det år 2009 spreds en video där han naken badade med sin dåvarande fru och en annan kvinna.
– Var det ett misstag? Absolut inte. Tre vuxna som alla samtyckte, och en av dom var min fru? Jag gjorde inget fel, har han sagt till People.
Eric Dane åkte in på rehab efter Grey's Anatomy
Utöver nakenvideon så blev det också rubriker när Eric Dane senare berättade att han under åren med Grey's Anatomy var påverkad av droger. Innan han började spela in serien så var han nykter alkoholist och deltog i AA-möten, men han tog ett återfall, har The List rapporterat. Sedan kom drogerna också in i bilden.
– Om du tar de åtta åren av Greys Anatomy så var jag påtänd mer än vad jag var nykter, sa han i efterhand har Entertainment Weekly rapporterat.
Det handlade bland annat om att Dane då utvecklat ett missbruk av smärtstillande preparat. Han checkade då in på rehab, rapporterade People.
Som att den läckta nakenvideon och drogmissbruket inte räckte. I samma veva drabbades också Eric Dane av hudcancer, vilket Aftonbladet då skrev om.
Men det var länge sedan nu. De senaste åren har Eric Dane varit nykter. Men oturen, den har hunnit ikapp honom igen.
I april 2025 meddelade Eric Dane nämligen att han drabbats av den obotliga och dödliga nervsjukdomen ALS.
Eric Dane: "Vill se mina barn gifta sig"
Eric Dane är gift med skådespelaren Rebecca Gayheart och paret har två barn ihop – döttrarna Billie Beatrice, 15, och Georgia Geraldine, 13. Barnen får Eric Dane att se ljuset.
– Jag har två döttrar hemma. Jag vill se dom gå ut college, gifta sig, kanske få barnbarn. Jag vill finnas där då för allt det, så jag kommer att slåss till sista andetaget när det kommer till det här, sa Eric Dane nyligen i en intervju med Eric Swalwell, har brittiska Daily Mail rapporterat.
Det här är ALS – klassisk amyotrofisk lateral skleros
Enligt 1177 är det här den vanligaste formen av ALS. Det börjat med svaghet i en arm, och sedan sprider det sig till benen eller till den andra armen. Förmågan att prata, svälja och andas påverkas oftast.
När kroppen slutligen är helt förlamad kan inte andningsmuskulaturen längre fungera. Det går då inte längre att andas ut. Enligt 1177 dör de flesta med ALS inom två till fyra år efter att de insjuknat.
En del lever längre, då kanske de har en långsamma utveckling av sjukdomen eller så är inte andningsmusklerna påverkade, skriver 1177.
Kända svenskar med ALS var bland annat hockeyspelaren Börje Salming, munken Björn Natthiko Lindeblad och SVT-profilen Ulla-Carin Lindquist. Stephen Hawking levde med sjukdomen ALS i 55 år innan han dog år 2018, något som Neuroförbundet rapporterat.
Eric Dane blev svagare i ena handen – nio månader fick han sin diagnos
Symptomen kom smygande flera månader innan han fick sin diagnos, har Page Six skrivit. Dane berättade när han gästade Diane Sawyer att han började känna sig lite svagare i sin högra hand, men att han inte tänkte så mycket mer på det. Sen blev det värre och värre.
Flera läkare undersökte honom, och nio månader senare kom den dystra diagnosen: ALS.
– Jag har en fungerande arm. Min vänstra sida funkar. Min högra sida – som är min dominanta sida – har helt slutat funka. Min vänstra arm är på väg att ryka. Det känns som att jag har om några månader inte kommer att ha kvar den. Jag är orolig över mina ben, sa han i Diane Sawyers show.
Eric Dane sitter i rullstol
Intervjun med Diane Sawyer sändes i juni tidigare i år. Sedan dess har Eric Dane blivit mycket värre.
Nu avslöjar brittiska Daily Mail att Hollywoodstjärnan sitter i rullstol och har svårt att prata. När en fotograf frågade Dane om han hade någon hälsning till hans fans som hoppas att allt är okej med honom så fick den älskade skådespelaren och Grey's Anataomy-stjärnan kämpa för att få fram orden och kunna artikulera.
"Håll hoppet uppe, mannen" svarade han då.