Gunilla Persson dejtar kontroversiell kändisman: "Red flag"

Gunilla Persson letar med ljus och lykta efter kärleken i det norska tv-programmet Den rätte för Gunilla. En av de män som Gunilla får på kroken har du förmodligen sett förut...

Den färgstarka Hollywoodfrun Gunilla Persson har befunnit sig i rampljuset i decennier. Trots att hon ofta är väldigt bjussig med sig själv så finns det en sak som hon aldrig pratar om – nämligen om dottern Erika Perssons mystiska pappa.

Erika föddes den 18 augusti 2002 – men vem som är pappa till Erika är något som Gunilla alltid har hållit hemligt. I en intervju med den norska journalisten Dorthe Skappel berättade Gunilla år 2020 att det handlar om ett avtal när Gunilla helt enkelt ska vara "tyst om vissa saker" och att det är av "hänsyn till Erika".

Erika Persson och mamma Gunilla. Bildkälla: Stella Pictures.

En sak är i alla fall säker – Erikas pappa är snuskigt rik. I en intervju med Göteborgsposten har Gunilla berättat att hon försörjer sig med pengar från Erikas pappa, och att dottern inte behöver jobba "en dag i sitt liv".

Gunilla Persson har flera ex-pojkvänner – och en ex-man – bakom sig.

Under 1980-talet bodde Gunilla hos miljardären Francis Kellogg i New York. Enligt Gunilla ville Francis gifta sig med henne, men enligt egen utsago nobbade hon honom, har Expressen skrivit.

i New York. Enligt Gunilla ville Francis gifta sig med henne, men enligt egen utsago nobbade hon honom, har Expressen skrivit. 1984 gifte sig Gunilla Persson med sin första make. Han heter Stephen Linville och är revisor. Gunilla och Stephen träffades på en teaterskola i Dallas 1983. Stephen och Gunilla var gifta fram till 1990, skrev Expressen.

och är revisor. Gunilla och Stephen träffades på en teaterskola i Dallas 1983. Stephen och Gunilla var gifta fram till 1990, skrev Expressen. När äktenskapet med Stephen Linville led mot sitt slut så inledde Gunilla och prins Albert av Monaco en romans.

av Monaco en romans. När flörten med prins Albert hade svalnat så blev Gunilla ihop med den brittiska hotellentreprenören Patrick Ellis. Gunilla och Patrick var ihop från 1990 fram till 1995.

Avslöjandet om Erika Perssons pappa – 90-årig miljardär

I mars 2024 avslöjade journalisten Johan Eriksson på Expressen vem som är Erika Perssons biologiska pappa. Med hjälp av amerikanska dokument från en domstol kunde Expressen nämligen få reda på pappans identitet.

Detta då Gunilla år 2015 vände sig till en domstol för att begära mer pengar av pappan. Tidigare hade han betalat 100 000 kronor i månaden i underhåll. Nu ville Gunilla istället ha 800 000 kronor i månaden.

Erikas pappa är enligt avslöjandet en amerikansk företagare och miljardär i 90-årsåldern som har funnits med på Forbes lista över de 400 rikaste i USA.

Gunilla Persson vill träffa "Mr Right" i "Den rätte för Gunilla"

Gunilla Persson är i höst aktuell i Viaplays dejtingprogram Den rätte för Gunilla där hon ska dejta olika norska män. Programmet, som hade premiär den 7 oktober, sänds både på Viaplay och TV3.

Gunilla Persson är aktuell i ett dejtingprogram i höst. Bildkälla: Maria Östlin/Viaplay

En av de män som Gunilla går på dejt med är den kontroversiella, högerpopulistiska politikern Per Sandberg, känd för att tidigare varit fiskeminister och aktiv i Fremskrittspartiet, FrP.

Sandberg tvingades att avgå från sin post år 2018 under mycket uppståndelse. Då hade han åkt på en resa till Iran tillsammans med den 28-årige skönhetsdrottningen Bahareh Letnes, som var Miss Iran år 2013.

Enligt uppgifter till Aftonbladet så fanns det då misstankar om att Letnes var spion för den islamiska regimen.

Per Sandberg och Bahareh Letnes på FrP:s landsmöte 2019. Bildkälla: Lise Åserud / NTB/TT Bild

Per Sandberg och Bahareh Letnes. Bildkälla: Lise Åserud / NTB

Gunilla Persson på dejt med Per Sandberg

I programmet dejtar Gunilla den norska ex-politikern, och i en kommentar till Nettavisen säger Gunilla att det var "fantastiskt". Till Nettavisen säger Gunilla att Per vet hur man behandlar en kvinna.

– Han är verkligen en gentleman. Han anlände i Limousin med röda rosor och Champagne. Han hade massor av överraskningar åt mig. Jag tycker det är underbart att känna att du är speciell för en man. Jag tycker att fler kvinnor borde få uppleva det i livet. Det är en fantastisk känsla, säger Gunilla till Nettavisen.

Däremot var det en sak som var en "red flag" för henne.

Per Sandberg tvingades avgå under stor uppståndelse. Bildkälla: Tore Meek/TT Bild

– Per pratade om något som fick mig att backa lite. Det var att han aldrig skulle kunna vara trogen mot en kvinna. Han sa att "män är inte gjorda för att bara ha en kvinna". För mig är det en stor röd flagga, säger Gunilla till Nettavisen.

Per Sandberg säger till Nettavisen att Gunilla Persson måste fått det hela om bakfoten och att han aldrig sagt det som hon har påstått.

– Jag sa att människor inte är gjorda för monogami. Bara svanen och albatrossen är gjorda för det, sa han till tidningen.