Hård kritik mot Zara Larssons nya bilder: "Tappade hakan"

Popdrottningen Zara Larsson är aktuell med sitt nya album Midnight sun – och samtidigt lanserar hon nya underklädesmärket Main Rose, som hon möter hård kritik för.

Med miljarder streams, otaliga priser och listettor så är Zara Larsson kanske en av Sveriges största musikexporter. På Instagram följs hon av 9 miljoner människor, och där är hon inte rädd för att sticka ut hakan och säga vad hon tänker och känner – oavsett om det handlar om feminism, marijuana eller Gaza.

Zara Larsson.

Zara Larsson har startat märket Main Rose tillsammans med Ben Eliass från Estrid

Tidigare i år så stod det klart att Zara Larsson tillsammans med Estrid-grundaren Ben Eliass dragit igång ett hemligt projekt, vilket Breakit då avslöjade. Några månader senare stod det klart att det handlar om ett klädmärke som ska heta Main Rose och göra underkläder.

Zara Larsson på Instagram år 2019.

"Min drömoutfit är trots allt ett par trosor", skrev Zara Larsson i ett Instagraminlägg där hon nyligen avslöjade mer om sina visioner med Main Rose.

Zara Larsson äger 42 % av bolaget, precis som medgrundaren Ben Eliass. H&M-arvingen Nils Thams investmentbolag Uchu äger 16%, skriver Breakit.

Modevetaren Emily Dahl om Zara Larssons märke: "Förvirrad"

Modevetaren och journalisten Emily Dahl har en master i modestudier på Stockholms universitet och skriver för Göteborgs-Posten. På Instagram och TikTok – där hon går under namnet Modemassakern – har hon sammanlagt över 60 000 följare.

I en av sina senaste videos så riktar Dahl hård kritik mot Zara Larssons nya klädmärke Main Rose. Dels handlar Emily Dahls kritik om att Zara väljer att starta företaget tillsammans med Ben Eliass, vars företag Estrid tidigare har anklagats för så kallad "femwashing", vilket Resumé rapporterat om.

– Personligen är jag mest förvirrad över valet av bolagspartner Ben Eliass. För han är ju en av grundarna till Estrid, säger Emily Dahl i sin video och hänvisar till en artikel från Breakit med rubriken:

– Estrid har ju alltid haft väldigt mycket body positivity och feminism som symbolik i sin marknadsföring och runt sina produkter. Samtidigt är det ett företag där majoriteten ägs av män, säger Emily Dahl.

Flera kvinnliga kreatörer som sökt jobb på Estrid har också berättat för branschtidningen Resumé om hur idéer från deras arbetsprover systematiskt tagits och använts till marknadsföring, vilket även Expressen rapporterade om.

Estrid nekade då till anklagelserna.

Emily Dahl: "Inte en mänsklig rättighet med en klädkollektion i polyester"

Emily Dahl är inte heller särskilt imponerad av själva underkläderna.

– Basic Mesh-underkläder som jag antar är i syntet, lite så rosa, vinröda, olika nyanser av nude. Det känns som Skims, säger Dahl och syftar på Kim Kardashians framgångsrika underklädesmärke.

Emily Dahl tycker inte det hela känns genuint, och hon frågar sig även vem som är kund.

– Vem är det som ska ha dom här underkläderna förutom Zara själv? Sen är det så att det är inte en mänsklig rättighet att ha en klädkollektion i polyester, säger Emily Dahl.

Starka reaktioner på Zara Larssons Main Rose: "Tappade hakan"

I kommentarsfältet får hon medhåll från flera av sina följare. Några reaktioner lyder:

”Älskar Zara men jag tappade hakan när vår medvetna queen inte alls har prioriterat kroppsdiversitet i form av storlekar och representation av plus size kvinnor i det här första bildmaterialet för märket. Dåligt första intryck iallafall”

”Kul att se nya satsningar men ärligt lite synd att ännu ett kändismärke väljer syntetmaterial framför mer hållbara alternativ”,

”Bra inlägg o håller helt med dig. Om man ser till bilderna så är det produkter skapade av o för (penning)kåta män som döljer det genom att använda en kvinna som front.”

”Blir också lite besviken över att Zara, som avskedade sin creative director efter att han fat-shamat henne, har startat ett märke som, iaf just nu, ser ut att vara enbart för smala kroppar.”

"Jag tycker att det känns ofeministiskt. Jag undrar även vem som ska tillverka underkläderna och hur dom ska jobba med transporter & utsläpp…"

"Estetiken känns så unken. Känns American Apparel."

Emily "Modemassakern" Dahl: "Känns below her"

För Nyheter24 så utvecklar Emily Dahl sitt resonemang.

Vad tänker du när du ser Zara Larssons underklädeskollektion?

– Jag tycker alla som vill ge sig in i modebranschen bör fråga sig: vad tillför mina produkter i en värld där vi redan lever i ett absurt överflöd? Jag ser inte vad de här plaggen har som gör dem unika, varken i design eller funktion. Tvärtom har jag sett det många gånger förr. Så vad är poängen? Varför ska de finnas? Vem är kunden? Zara är så himla smart och cool, detta känns below her om jag ska va ärlig, säger Emily Dahl till Nyheter24.

Din kritik handlar dels om att hon väljer att göra samarbetet med Estrids Ben Eliass, på men också om själva produkterna i (förmodar vi) polyester. Vad hade du velat se Zara göra istället?



– Varför göra något alls utöver musiken? Hon är ju en av världens bästa sångerskor och håller äntligen på att få sitt välförtjänta stora break i USA just nu. Räcker inte det?

Modejournalisten Emily Dahl.