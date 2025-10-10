Sedan i somras har tidningarna rapporterat om en tidigare SVT-profil som tidigare har synts i barnrelaterade sammanhang på kanalen. Utöver att ha synts i SVT så har han även synts i TV4 som gäst i Nyhetsmorgon.
Den manliga SVT-profilen är misstänkt för flera våldtäkter – totalt tre stycken. Han har suttit häktad sedan i somras, har Expressen rapporterat.
Häktade SVT-profilen följs av kändisarna: "Min fina vän"
På sociala medier har mannen nästan en halv miljon följare, och flera av dom är några av Sveriges mest kända personer. Förmodligen har de alla blivit totalt förda bakom ljuset och duperade av SVT-profilen.
På mannens Instagram finns bilder på honom tillsammans med:
- En av landets mest folkkära manliga programledare, författare och mediepersonligheter. Han följer SVT-profilen och har även synts på profilens Instagram flera gånger de då jobbat tillsammans utanför tv-världen.
- En annan av Sveriges mest framstående kvinnliga programledare och poddare har även denne varit på besök hos SVT-profilen, och följer fortfarande mannen på sociala medier.
- Sveriges mest kända sångerska har flera gånger umgåtts med SVT-profilen privat och delat bilder på deras möten, men hon följer inte SVT-profilen på Instagram. "En sån fin vän", skriver SVT-profilen om artisten.
- En välkänd kvinnlig SVT-profil har besökt profilen med sin familj. Hon följer fortfarande mannen.
- En mycket känd kvinnlig artist och influencer räknar SVT-profilen som "sin älskade vän".
- År 2024 umgicks han med en väldigt känd kvinnlig artist som också deltagit i Så mycket bättre. "Min älskade vän som du levererar", skrev SVT-profilen om deras möte. Hon följer inte mannen.