En välkänd tidigare SVT-profil är misstänkt för tre våldtäkter och har suttit häktad sedan i somras. Utåt sett har han visat ett liv där han umgås med flera av Sveriges största kändisar.

Sedan i somras har tidningarna rapporterat om en tidigare SVT-profil som tidigare har synts i barnrelaterade sammanhang på kanalen. Utöver att ha synts i SVT så har han även synts i TV4 som gäst i Nyhetsmorgon.

Den manliga SVT-profilen är misstänkt för flera våldtäkter – totalt tre stycken. Han har suttit häktad sedan i somras, har Expressen rapporterat.

SVT-profilen sitter häktad misstänkt för flera våldtäkter. Bildkälla: Stella Pictures.

Häktade SVT-profilen följs av kändisarna: "Min fina vän"

På sociala medier har mannen nästan en halv miljon följare, och flera av dom är några av Sveriges mest kända personer. Förmodligen har de alla blivit totalt förda bakom ljuset och duperade av SVT-profilen.

På mannens Instagram finns bilder på honom tillsammans med: