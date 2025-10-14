Artisten ringde upp äldre kvinnor och började samtalen med några specifika ord för att lyckas lura dem på uppemot en miljon kronor.

I november och december 2024 började allt fler polisanmälningar att komma in från äldre kvinnor runt om i landet. Kvinnorna berättade om samtal som nästan var identiska vilket snabbt fick polisen att förstå att det hela handlade om en organiserad liga.

I ett hus som var en central punkt för den organiserade brottsligheten – där bodde en känd Melodifestivalen-profil som varit en del av härvan.

Innan ligan togs av polisen lyckades de lura de äldre kvinnorna på närmre en miljon kronor, någonting som Aftonbladet rapporterade om under tisdagen.

Melodifestivalen-artist döms

Men ni februari fick det hela ett abrupt slut då ligan greps och flera av gärningsmännen häktades.

I oktober föll domen: Alla medlemmar i ligan dömdes mot sitt nekande till fleråriga fängelsestraff. Melodifestivalen-artisten dömdes till ett år och tre månaders fängelse för tre grova bedrägerier och ett försök till grovt bedrägeri.

Samtalen till kvinnorna inleddes ofta med att männen låtsades ringa från en vårdcentral. På grund av "nya säkerhetsregler" behövde kvinnorna bekräfta sin identitet med hjälp av BankID. De tog emot en QR-kod de scannade och efter det länsades deras konto på pengar.