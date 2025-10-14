En svensk, mycket känd rockstjärna greps tidigare i år på Avenyn i Göteborg. Först handlade det om att han skulle ha utdelat en spark, men snabbt insåg polisen att det handlade om något annat: nämligen kokain.

Det var tidigare i år som en av Sveriges mest kända rockstjärnor befann sig i Göteborg. Under kvällen gick den manliga artisten ut på krogen själv. På huvudgatan Avenyn uppstod det sedan ett mindre tumult.

Nyheter24 har tagit del av förundersökningsprotokollet, och där framgår det att en patrull sent på natten kallades till en del av Kungsportsavenyn. Det första larmet handlade nämligen om en misshandel.

En polispatrull kallades till Avenyn en februarinatt tidigare i år. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

– Jag minns att det var tumult. Det är inget att skylla på. Folk är på mig hela tiden och drar, säger artisten i förhör med polisen.

Artisten berättar att han nog försökte freda sig genom att utdela sparken, men att han inte minns.

– Jag minns inte. Det blir tjafs och tumult så fort jag kommer till stan. Folk rycker och drar. Nån spark har jag inget minne av. Jag minns däremot att jag flög i backen, berättar han vidare.

– Som sagt, det är 100 pers som pratar med mig hela tiden, förtydligar artisten i förhöret.

Rockstjärna greps på Avenyn – hade tagit kokain

Artisten nekade till misshandeln, och utredningen i det fallet lades ner. Men när polisen kom till Avenyn den där februarinatten så reagerade dom också på att artisten visade tydliga tecken på att ha tagit droger.

Annons

"Rödsprängda ögon, muntorrhet, pendlande humör", skriver polisen i sitt PM.

Artisten själv blev totalt chockad när han fick veta att hans urin innehöll spår av kokain.

– Det finns inte en chans!, utbrast rockstjärnan när polisen bad om en kommentar till att han visat positivt på kokain.

Avenyn på kvällen. Det var här som artisten greps efter att "tumult" hade uppstått. Bildkälla: Adam Ihse/TT Bild

Rockstjärnan fick också frågan om det finns en möjlighet att han skulle kunnat ha fått i sig drogerna utan sin vetskap.

– Ja, det skulle var på krogen i så fall. Men det tror jag inte, sa han.

Den svenska kända rockstjärnan säger att han inte köpt någon narkotika och menar att han "inte förstår hur" det ska ha gått till att han fått i sig drogerna.

På frågan om han drack något mer än öl svarade han:

– Ja, nån shot som jag blev bjuden på också. Folk är ju trevliga och man är själv i en stad, det dras ju lite i en, berättade artisten vidare.

Rockstjärnan är nu åtalad för ringa narkotikabrott, och åklagaren yrkar på 30 dagsböter à 370 kronor, alltså totalt 11 100 kronor. Han nekar till brott.