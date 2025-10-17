Daniel Nannskog är en tidigare fotbollsspelare och tv-expert. Här är allt du vill veta om honom: Barn, exfru, familj, längd och uppväxt.

Daniel Nannskog ålder – hur gammal är han?

Han är född den 22 maj 1974 och är 51 år gammal.

Daniel Nannskog längd – hur lång är han?

Enligt uppgifter från Djurgårdens IF:s officiella spelararkiv är han 180 centimeter lång.

Har Daniel Nannskog barn?

Ja, Daniel Nannskog har fyra barn. Dottern India, sonene Miliam och döttrarna Maya och Claudia, enligt Göteborgs-Posten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Vem är Daniel Nannskogs ex-fru Marta Gandra Nannskog?

Daniel Nannskog och ex-frun Marta har två barn ihop, men våren 2024 blev det officiellt att paret gått skilda vägar. Den sjunde november lämnade de in skilsmässopapperna till tingsrätten, enligt Expressen.

– Det stämmer, det kan jag bekräfta. Men jag vill inte kommunicera mer än så, säger Nannskog till tidningen då.

Har Daniel Nannskog partner – har han flickvän?

Daniel Nannskog har ingen ny offentligt bekräftad relation i skrivande stund.

Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Därför lämnade Daniel Nannskog SVT – det gör han i dag

Under våren 2025 slutade Daniel Nannskog som tv-expert på SVT. Då hade han frekvent synts i olika sportsammanhang på SVT som tv-expert. Anledningen till att han slutade var att han ville ha ett jobb som fyllde hela arbetsdagen.

– Det största är kanske att jag inte har fyllt upp dagarna tillräckligt. Just för måendet vill jag ha en sysslor som sträcker sig över hela dagar, gärna att man går i team och jobbar tillsammans. Jag har inte levt under rutiner och struktur sedan jag slutade spela fotboll. Det känner jag verkligen att jag behöver i min vardag för att må bra, sa Daniel Nannskog till Sportbladet och fortsatte:

– Jag vill inte säga att jag mått dåligt på SVT, för det har jag inte. Men det sämsta är när jag suttit hemma själv i soffan. Det ensamma jobbet, det är inte någon styrka jag har. Det är nog många som tycker det är härligt, men jag tycker inte om det.

Efter att han slutade på SVT ville han bara landa och ha lite is i magen för att hitta något som verkligen passade honom.

I en intervju med Göteborgs-Posten berättar han att han med åldern fått ett större inre lugn, jämfört med när han var yngre.

– Med åldern har jag hittat det där lugnet. Jag har helt slutat att festa och dricka alkohol. Nu är jag där jag vill vara och kan stå för vem jag är. Bara att känna en njutning av att se en match på tv, åka med lillgrabben till hans träning eller se min dotter Maya uppträda. Jag gillar den jag är nu så himla mycket mer än den jag var förut, har han sagt i en intervju med Göteborgs-Posten.

I dag jobbar han som om Head scout mot Norden på det amerikanska bolaget Mind Games Sport, vilket är en rekryteringsbyrå för collegefotboll.

LÄS MER: Daniel Nannskog lämnar SVT

Foto: Marcus Eriksson/TT

Daniel Nannskog familj – var kommer han ifrån?

Daniel Nannskog växte upp med sin familj i Helsingborg. Hans mamma är svensk och hans pappa är afroamerikan.

Under uppväxten drev hans mamma ett behandlingshem för narkomaner och hans pappa jobbade som baskettränare och jazzmusiker. Daniel har även en storasyster.

I en intervju med Göteborgs-Posten berättar Daniel att det var tufft i uppväxten och vara den enda med en mörkare hudfärg.

– Jag och min syrra och någon till var de enda brunisarna på skolan. Det var lite speciellt och egentligen inget jag tänkte på då. Däremot kände jag att jag alltid måste ta för mig och bli bra för att få en position, sa han till tidningen.

Han berättade även att han var bäst på idrott i skolan och där ville han alltid göra sitt bästa.

– Snabbast på 60 meter, bra i handboll och fotboll. I efterhand kan jag se att det där drivet nog har kommit av att jag har behövt hävda mig tack vare min hudfärg. Det är för djävligt att det ska behöva vara så, men det har hjälpt mig och varit en viktig drivkraft.

Har Daniel Nannskog en podd?

Nej, Daniel Nannskog har ingen egen podcast, men har gästat i poddarna Studio Allsvenskan, Lundh och Fotbollsmorgon.

Är Daniel Nannskog med i "Bäst i test" 2025?

Ja, Daniel Nannskog är en av deltagarna i "Bäst i test" 2025. Programmet kommer sändas under hösten på TV4 och TV4 Play. Programledare är Babben Larsson och hennes högra hand David Sundin.

Daniel Nannskog kommer tävla mot programledaren Jenny Strömstedt, skådespelaren Peter Magnusson, komikern Kirsty Armstrong och Youtubern och poddprofilen Victor Beer.

Redan innan sin medverkan i programmet var Daniel Nannskog ett fan av Bäst i test.

– Jag förstod att det skulle bli galet, berättar han för TV4.

Foto: Mickan Palmqvist/TT

Daniel Nannskogs karriär – vilka klubbar har han spelat för?