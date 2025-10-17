Nyheter24
Allt om Kirsty Armstrong: Syster, stand up & På Spåret 2025

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 05:27
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 06:40
Kirsty Armstrong på Guldbaggegalan 2024 och Kirsty Armstrong inför Bäst i test 2025
Kirsty Armstrong är stand up-komiker och tv-profil. Foto: Jonas Ekströmer/TT, Jakob Dahlström/TV4 och Emelie Bokehsius/TV4

Kirsty Armstrong är komiker och tv-profil. Men vad vet du egentligen om henne? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Armstrong.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

bäst i test, På Spåret 2025-2026, Big Brother

Kirsty Armstrong ålder – hur gammal är hon?

Kirsty Armstrong föddes den 30 oktober 1991. Det gör att hon fyller 34 år under hösten 2026. 

Kirsty Armstrong familj och uppväxt – har hon ursprung i England?

Kirsty Armstrongs pappa kommer från England, medan mamma kommer från Sverige. Fram till ungefär fyra års ålder bodde familjen i England, innan flyttlasset gick till svensk mark och orter så som Halmstad, Jönköping och Örkelljunga, enligt Hem & Hyra

Är Kirsty Armstrong stand up-komiker?

Kirsty Armstrong har varit stand up-komiker sedan 2016. För DN har hon berättat att hon, på grund av familjens många flyttar under barndomen, använde humorn som ett sätt att knyta kontakter på de nya skolorna. 

– Är man inte rolig får man inga kompisar. Så jag insåg: Aha, det här är något jag är bra på, som är viktigt för mig, och som gör att jag blir insläppt i det sociala livet. Men helt ärligt blir man ju lätt clownen också. Man är kul, men människor kanske inte vill ha ”kul” hundra procent av tiden.

I en intervju med Arbetet har hon berättat om känslorna hon upplevde första gången hon stod på scen. 

– Första gången kändes det som att jag skulle få en hjärtattack, jag skakade av nervositet och adrenalin. Men efteråt var det en häftig känsla, det är lite som att bli hög på livet utan att behöva hoppa fallskärm. Jag tror att jag blivit modigare och mer orädd i vardagen sedan jag började med stand up.

År 2022 blev Kirsty Armstrong utsedd till "Årets kvinnliga komiker".

– Det har har varit mycket press. Nu får jag inte vara tråkig en sekund och det är skitjobbigt, sa hon skämtsamt då till P4 Halland

Som komiker har Armstrong synts i allt från "Late night stand up" till "Svenska nyheter" där hon, tillsammans med Elaf Ali, är reporter på stan. 

Var Kirsty Armstrongs syster Jasmine med i Big Brother?

Kirsty Armstrong är inte den enda i familjen som synts i tv. År 2020 medverkade nämligen komikerns lillasyster Jasmine Armstrong i "Big Brother" som då sändes på Sjuan och TV4 Play. Jasmine klarade sig hela 99 dagar i huset och slutade som trea i realityprogrammet. Därutöver hittade hon kärleken i huset. Hon blev nämligen tillsammans med deltagaren Martin Forstén. Under sommaren 2021 stod det dock klart att paret gått skilda vägar.

Jasmine Armstrong. Foto: Jakob Dahlström/TV4

”Ja, Martin och jag har valt att gå isär. Vi älskar varandra och respekterar varandra fortfarande. Ibland blir inte livet som man tänkt sig", skrev Jasmine i en Instagram Story då, enligt Aftonbladet.

Och även Kirsty har varit involverad i "Big Brother"-produktionen. Mer specifikt var hon, under säsongen som sändes 2021, sidekick till programledarduon Malin Stenbäck och Arantxa Alvarez, enligt Aftonbladet.

Arantxa Alvarez, Kirsty Armstrong och Malin Stenbäck. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Och att jobba med reality är något komikern fortsatt med. Hon har, enligt DN, varit story producer för både ”Bachelor” och ”Bachelorette”. För tidningen har hon berättat om vad det är som fascinerar henne med just reality-formatet.

– Att känslorna är på riktigt! Det visste jag inte innan jag började jobba med det. Man sitter där hemma framför tv:n och tänker att så här mycket kan ingen känna! Men på inspelningen märker man att de gör det, de är alla kära i bachelorn.

Vann Kirsty Armstrong Jeopardy?

År 2024 vann Kirsty Armstrong höstsäsongen av "Jeopardy" i Kanal 5. Enligt Realitytopp vann komikern 12 800 kronor, vilket hon valde att skänka till Rädda Barnen. Produktionen ville också bidra och valde därför att skänka 100 000 kronor till organisationen också. 

Är Kirsty Armstrong med i På Spåret 2025-2026?

Kirsty Armstrong tävlar i "På Spåret" 2025-2026 tillsammans med komikerkollegan Hanna Lublin Niklasson. Duon är en del av den fjärde gruppen som tävlar och ställs därmed mot musiker tillika artisten Uje Brandelius, skådespelaren Amy Deasismont, komikern Messiah Hallberg och entreprenören Sara Wimmercranz

"På spåret baby!! Kan bara gå neråt för Sveriges dummaste stormästare :) Tur att jag har GENIET @lite_egentid i kupén med mig", skrev Armstrong på Instagram när det stod klart att hon var en av deltagarna.

Kristian Luuk och Fredrik Lindström är fortsatt duon som leder tittarna genom "På Spåret". Foto: Pressbild/SVT

Är Kirsty Armstrong med i Bäst i test 2025?

Under höstsäsongen av "Bäst i test" 2025 är Kirsty Armstrong en av deltagarna. I TV4-programmet, som rattas av Babben Larsson och David Sundin, tävlar hon mot programledaren Jenny Strömstedt, fotbollsexperten Daniel Nannskog, skådespelaren Peter Magnusson och Youtube-profilen Victor Beer. 

– Det är såklart min största dröm att få vara med i BiT! Är fortfarande beyond tacksam. Är dock livrädd för att jag kommer se helt manisk ut. Gick in med inställningen om att jag inte skulle säga ”vad dum jag är”- det höll i två sekunder, sa Armstrong i ett pressmeddelande inför premiären. 

Daniel Nannskog, Victor Beer, Peter Magnusson, Jenny Strömstedt och Kirsty Armstrong. Foto: Emelie Bokehsius/TV4

Har Kirsty Armstrong pojkvän eller flickvän?

Det är oklart huruvida Kirsty Armstrong har partner i dagsläget. 

Har Kirsty Armstrong barn?

Kirsty Armstrong tycks inte ha barn. 

Har Kirsty Armstrong Instagram?

På Instagram heter Kirsty Armstrong @fistyarmstrong.

