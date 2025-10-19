Lofsan stänger igen efter konflikt med Jessica Almenäs

Lovisa "Lofsan" Sandström slår igen sin verksamhet.

Det var år 2015 som dåvarande vännerna, programledaren Jessica Almenäs och träningsprofilen Lovisa "Lofsan" Sandström startade Träningspodden. Podden skulle snabbt komma att bli en succé och har under många år haft tusentals lyssningar i månaden.

Träningspodden. Bildkälla: Acast

16 januari 2025 släpptes det sista avsnittet och sedan blev det tyst. Många lyssnare har återkommande frågat profilerna vad som hänt med podden men utan svar. Men i augusti hände någonting.

Jessica Almenäs publicerade hon ett inlägg där hon skrev att podden inte under några omständigheter skulle komma tillbaka.

Jessica Almenäs inlägg. Bildkälla: Instagram

"Kära följare. Det är inget ni frågar mer om än Träningspodden och om den kommer tillbaka. Förstår att ni undrar eftersom slutet var ganska abrupt, men ni förstår säkert också att det skulle nåt ganska exceptionellt till för att bara sluta med podden utan ett ord efter 10 år..

Jag hoppades att situationen skulle lösa sig relativt snabbt, men det har den inte gjort och nu vill jag inte säga något om det innan processen är i mål så att säga..

Det jag KAN säga är att podden inte kommer att komma tillbaka som den var, det är helt uteslutet. Jag vill dock gärna driva den vidare själv men behöver en ny poddpartner", skrev hon på Instagram.

Någon dag senare framgick det att Jessica Almenäs ena bolag JESS Media AB hade registrerat ett enskilt mål mot Sandström Group AB, som är Lofsans bolag. Det hela handlar om 904 489 kronor som Almenäs vill ha betalt från Lofsans bolag Sandström Group.

Nyheter24 hörde vid tillfället av sig till Lovisas sambo Hans Renman som är grundare och CEO på LS Group, dit Sandström Group AB.

– Det stämmer att Jess Media AB har en helt korrekt fordran på Sandström Group AB på drygt 900 tusen kronor. Samtidigt har Sandström Group AB å sin sida en förfallen fordran på Jess Media AB på drygt 1,8 miljoner kronor, som avser flera års ej betalda produktions- och klippkostnader, felaktig momsdebitering, mm. Jess Media AB bestrider delar av denna fordran och vi har nu en pågående dialog mellan bolagen kring detta. Det är vår övertygelse att vi kommer kunna räta ut de frågetecken som finns och att bägge parter därefter ska kunna fullgöra sina respektive förpliktelser, berättade han då.



Lofsan stänger igen sin studio efter konflikt med Jessica Almenäs

Under helgen har nya uppdateringar kommit från dramat mellan profilerna. I ett inlägg på Instagram skriver Lofsan att hon tvingats försätta sitt moderbolag i konkurs efter en ekonomisk tvist med en person hon litat på, investerat i och jobbat lojalt med i många år – en tvist som enligt henne inte gått att lösa.

