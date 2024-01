Poddprofilen Fanna Ndow Norrby rasar på Jessica Almenäs: "Sparka henne"

Det var under söndagen en dramatisk återträff för Love is blind Sverige utspelade sig i rutan.

Säsongen har under veckorna hyllats och inte bara toppat Netflix Sverige-topplistan utan även den globala. Och återträffen – den skulle inte göra någon besviken.

Bland annat kom det fram att Amanda Jonegård, 34, och Sergio Rincón ska bli föräldrar till sitt första gemensamma barn – Amanda visade nämligen upp en liten bebisbula i mitten av återträffen vilken fick alla, inklusive Jessica Almenäs att dra efter andan. Deltagarna hade valt att hålla det hela hemligt.

Amanda Jonegård, 34, och Sergio Rincón ska bli föräldrar. Bildkälla: Netflix

Men det stannade inte där. Sergio ska nämligen bli pappa på annat håll då en annan kvinna i Sverige väntar hans barn. Men det hela har han och Amanda mötts i och rett ut.



En annan bomb som droppades var att Catja Lövstrand träffat en ny kille efter att ha dumpat Christofer Pocock. Nämligen Andreas ”Adde” Tzelidis som hon dejtade i kapslarna.

– Vi bor tillsammans och är jättekära, berättade hon i soffan.

Under avsnittet uppstod en hel del diskussioner och flera tillfällen av pinsam tystnad, någonting som programledare Jessica Almenäs försökte att parera.

Almenäs programledarprestation har mött både ris och ros ute i stugorna. I kommentarsfält har många tittare uttryckt att hon är betydligt bättre än Vanessa och Nick Lachey programleder den amerikanska upplagan av programmet. Tittare har varit så missnöjda med parets prestation att det skapats namnlistor för att byta ut dem.

Men under söndagen var det en känd svensk profil som uttryckte ett ganska så starkt missnöje för Jessica Almenäs. Nämligen journalisten och poddaren Fanna Ndow Norrby.

Fanna Ndow Norrby: "Sparka henne"

Fanna driver idag podden "Amie & Fanna" tillsammans med Amie Bramme Sey. I podden stöter och blöter profilerna ämnen mellan himmel och jord, men under de senaste veckorna har det inte helt otippat klämts in lite Love is blind Sverige.

Amie Bramme Sey & Fanna Ndow Norrby. Bildkälla: Stella Pictures

Även på Fannas Instagram har hon valt att diskutera programmet och så även efter återträffen.



Någon som fick sig en rejäl känga efter återträffen – det var ingen mindre än Jessica Almenäs.

Bildkälla: fannandownorrby/Instagram

Fanna var nämligen inte imponerad över Jessicas prestation under söndagens avsnitt av Love is blind Sverige. Ja hon var faktiskt så pass missnöjd att hon anser att Jessica bör bytas ut om det blir en andra säsong.

Vissa anser att Jessica gjort det bra. Andra inte. Bildkälla: fannandownorrby/Instagram

"Hur kan man tappa bollen så många gånger som programledare. Det är ditt jobb? Jag är rasande", skrev Fanna på sin story.

När Nyheter24 når Fanna passade vi på att fråga henne vem eller vilka hon skulle vilja se i en eventuell andra säsong av Love is blind Sverige.

– Jag har några stycken jag skulle kunna tänka mig.

René Nyberg och David Hellenius, varit gifta i hundra år!

Hannah Widell och Philip Lindh, ett okonventionellt par där hon skulle vara programledaren och han side kick och det skulle bli SÅ charmigt!

Henrik Alsterdahl och Anders Pihlblad, ett giftpar som känns SÅ Netflix?

Brita och Kalle Zackari - hade ställt de genuinaste frågorna och kunnat skratta tillsammans på ett fint sätt. Nyckeln är att det ska vara ett gift par.

Vad är det du tyckte brast med Jessicas prestation?

– Programledaren får inte rädas de svåra frågorna eller de oväntade vändningarna. Jessica var lika chockad som oss i soffan att Sergio hade ett okänt barn.

– Det fanns ändå risk att det skulle finnas, så hur kan man inte ställa frågorna? Istället var det Rasmus och Oskar som sa det som behövde sägas, avslutar Fanna.



Love is blind Sverige hittar du på Netflix.