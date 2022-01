Klara Elvgren i chock efter massagen i Tulum: "Vad hände precis?"

Är det någon som vet om Hanna Friberg och Klara Elvgren är i Tulum?

Jo men man kan ju minst sagt säga att de är... jättedär. Flitigt har tjejerna uppdaterat sina sociala medier med både bilder, klipp, videos och livesändningar där de som två nypolerade och brunbrända persikor berättar hur bra de trivs.

Vardagen fylls bland annat med träning, sol, bad, bokläsning, besök på lyxiga restauranger och selfcare. En del av deras selfcare har varit att unna sig en massage då och då

Men under en massage session så hände någonting utöver det vanliga. Detta berättar Klara om i sin senaste video.

Klara berättar om upplevelsen i sin senaste vlogg. Bildkälla: Youtube

Klara Elvgren:"Min g-punkt"

I vloggen berättar nu Klara att hon under sin senaste massage kände att det "pirrade till lite extra". Och ja, det är precis som det låter.



– Jag tror att massören har hittat min g-punkt. Det kan vara att jag har ägglossning och blir allmänt sugen av all beröring. Men det är någonting som händer. När jag ligger på mage och hon trycker med sina händer längst ryggen ner mot rumpan känner jag ba, nemen nu, nu kommer det ju att hända grejer..., berättar Klara.

– Jag kan inte ens tänka mig hur det ska vara för henne som står där och ba ok, avslutar hon.

Så med andra ord: Har du vägarna förbi Tulum – boka en massage.

Man försökte sälja gräs till Hanna och Klara – mitt under livevideo

En annan speciell händelse ägde rum under förra veckan. Under onsdagen sände nämligen tjejerna live från en bar där de dansade och drack drinkar. Mitt i inspelningen söker en främmande man kontakt med Hanna. Hon går då fram och frågar vad han undrade.

– Do you want to buy some weed?, frågade mannen.

Hanna och Klara säger artigt nej i kör för att sedan brista ut i en ordentlig skrattsalva. Likaså deras följare brast ut i skratt vilket man kunde i se i kommentarerna som rullade in.

– Haha gud den där killen ville sälja gräs till oss. Jag blev livrädd, skrattade Hanna.

Följarna fortsatte skämta om det hela då de ansåg att Hannas reaktion var otroligt underhållande.

"Han var så hög och Hanna var livrädd". Bildkälla: hannafriberg/Instagram

"Stackars Hanna som såg livrädd ut"

"HAHAHAHA ALLTSÅ HANNAS MIN VAR PRICELESS"

"Vad är oddsen att han ska komma dit när de sänder live? Hysteriskt kul"

When in Tulum.