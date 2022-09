Vi behöver prata om det första avsnittet av Bonde söker fru 2022

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Efter två års pandemi där folk dött, blivit arbetslösa, äldre suttit ensamma, den psykiska ohälsan exploderat och alkoholismen blomstrat så kändes det ganska så trevligt när skiten började ebba ut och livet i små små steg började återgå till det normala.



Men icke sa Nicke.

"Hold my beer" kände Putin och smällde på med ett krig i Ukraina.

Det började rapporteras om apkoppor. Folk kände att nej men nu får det väl ta me fan i mig vara nog. Nu måste det väl snart börja ljusna.

Men hell no.

Nu läcker det gas i Östersjön, bubblor i större kaliber än hoppet jag känner över att kunna ha på värmen i vinter.

Folk i fikarummen pratar om att elen kommer att stängas av och vad man gör då.

Varje gång jag köper ett paket Bregott överväger jag att skaffa OnlyFans. 'Hur farligt kan det vara att min stjärt cirkulerar omkring på sociala medier, jag är en snäll varm person som min svärmor kommer att tycka om ändå.... fast gud nej vad håller jag på med faaaast...en parmesan måste jag ju också ha.. man behöver ju inte ha så snuskiga bilder.. MEN NEJ'.

Att handla ekologiskt är numer lika tänkbart som att jag bygger mig en rymdraket.

Abortlagarna på vissa håll i i USA har på nytt eskalerat. År 2022.

Som grädde på moset så går vi alla igenom våra personliga krig som sällan tar paus.

Men:

Imorse bytte jag nyhetsrapporteringen mot lite feelgood-tv i form av Bonde söker fru som har premiär idag. Det är nervösa brevskrivare, förväntansfulla bönder, stela kramar, rodnads-röda kinder, "pinsam tystnad" ihopmixat med galenpannan Linda Lindorff som jag hoppas aldrig byter jobb.

Under ett inslag är det en brevskrivare som berättar att det bästa han vet är att hacka gräs. Han är nu sugen på att träffa någon. Detta berättar han under tiden han äter en kulglass.

En tjej säger att det värsta som kan hända henne är att hon "ramlar, fiser eller somnar" under speeddejtingen...

Klipp från Bonde söker fru 2022. Bildkälla: TV4

Tjejerna som ska dejta den australienska bonden Matthew dryper av nervositet då "their english is not so very good, yes no hello".

"Bryt ett ben". Bildkälla: TV4

Och mycket riktigt så blir det fantastiska möten där det trytande språket nästan bara bidrar till kemi. En av dem avslutar sitt möte med "Break a leg".

Under denna timma var det som att mörkret inte nådde mig längre. All skit reducerades till små vattendroppar som rann av mig, den ledsna gåsen.

Bonde söker fru är en cocktail av sobril, betablockerare, lyckopiller och endorfiner i ett enda program.

Och är det någon gång detta behövs mer än någonsin – så är det nu.

Break a leg.