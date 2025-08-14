Därför bar Bianca Ingrosso mus-kort klänning i rätten

Det var under veckans rättegång som Bianca Ingrosso dök upp i kortkort och klackar vilket fick både en och två att höja på ögonbrynet.

Det är få som undgått rättegången som drog igång i början av veckan där Bianca Ingrossos stalker ställdes inför rätta.

Den 40-årige mannen har under ett år förföljt, hotat och terroriserat Bianca på ett sätt som ger även den hårdaste av oss kalla kårar.

Bianca Ingrosso med sin advokat. Bildkälla: Christine Olsson/TT

Enligt Aftonbladet är mannen genom åren dömd för bland annat:

Annons

Flera fall av misshandel

Relationsvåld

Våld mot tjänsteman

Ofredande

Grovt rattfylleri

Det var i början av 2024 som mannen började kontakta Bianca på olika sociala medier där han till en början skrev på ett "uppvaktande vis" men för att sedan bli ilsken och hotfull.

Han har under året varit utanför Biancas bostad, han åkte till Grand Hotel där han väntade i hela sex timmar på Bianca tills personalen ordnade så att hon kunde ta sig ut bakvägen. Han har även gått fram till henne på stan, lagt en hand på hennes axel och sagt "Jag ska inte slå dig men jag är här nu".

Ett av stalkerns meddelanden. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Ett av stalkerns meddelanden. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Annons

Flera av stalkerns meddelanden. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

När polisen undersökte mannens dator kunde man se att han sökt på Biancas namn över 400 gånger.

Bianca Ingrosso har i poddar, på sociala medier och även i förhör berättat att hon känt sig styrd av mannen och att hon levt med en konstant rädsla och oro över vad han är kapabel till att göra mot henne.

Hon har fått ett enorm uppbackning av både kändisar och vanligt folk.

Men efter onsdagens dag i rätten – då smög sig ett gäng onda tungor fram. Och det hela – det gällde Biancas kläder.

Annons

Därför hade Bianca Ingrosso kort klänning i rätten

Många där ute tyckte att Bianca under sina tidigare besök i rätten varit propert klädd med kavaj och långbyxor. Men nu har åsikterna vänt efter att hon under onsdagen dök upp i kort och urringad klänning samt ett par rediga klackar.



Kommentar på X. Bildkälla: X

Jag ska vara helt ärlig med er och säga att jag absolut påpekade Peg Parneviks kläder som hon bar när hon uppträdde framför kungafamiljen.



Lovisa Worge och Bianca Ingrosso, under en paus i Stockholms tingsrätt. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Jag kände att hon kunde haft något framförallt snyggare men också lite mer propert när man firar Kronprinsessan.

Men nu ska jag berätta för er att här, gällande Bianca, undrar jag om folk är bakom flötet?

Bianca har känt sig kontrollerad, styrd, instängd och livrädd i över ett års tid.

Jag VET med all säkerhet att detta antagligen är ett fuck you till stalkern och ett sätt att visa att hon är fri och kan göra och har på sig vad fan hon vill. Och ska jag vara helt ärlig tror jag garanterat att detta är någonting som skulle irritera stalkern om han kunnat se henne då hon visar upp sig för andra.

Detta är ett solklart sätt att säga: "Du äger inte mig längre".

Annons

Vill hon visa upp kropp och pattar lägger hon bara upp en Instagrambild. Men just denna dag – då ville hon visa någonting helt annat. Och det är långfingret.

Uppdatering: Nu har Bianca Ingrosso svarat på sin Snapchat.