TV4 – ge Bachelor in Paradise-Matilda ett pris efter det sjuka som hände

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

What the actual fuck did I just watch i Bachelor in Paradise 2023?



För den som inte vet så går programmet ut på att tidigare Bachelor/Bachelorette-profiler möts igen för att dejta varandra i det soliga Mexiko. Som vanligt finns det en rad deltagare man snabbt fäster sig vid. Emmy är slay som vanligt, Carl är gullefjun och Filippa är som skapt för tv.

Men i nästan alla säsonger av vilket realityprogram man än ser så finns det även minst en kille eller tjej som man till en början inte har så mycket emot, men som tillslut kläcker ur sig någonting som får ens innanmäte att åka upp i gommen.

Denna gång var det Angelo Jovic, 33.

Till att börja med vill jag säga att jag inte tror att Angelo är en hemsk människa som vill folk illa. Han känns relativt harmlös som person och mer som en lös hund än en kille med någon form av pykopatdrag.

Men även lösa hundar utan en dold, mörk agenda kan göra bort sig och gör man det i tv så är det ju perfekt om det finns någon på plats som kan läxa upp dem. Den som fick ta smällen och läxa upp Angelo var det blonda bombnedslaget Matilda Borgström.

Herre gud, var ska jag ens börja.

Det Matilda skulle komma att göra under torsdagens avsnitt är större än henne, säsongen och händelsen i sig, men det tror jag inte att hon förstått ännu.

Så, vad hände?

Jo, Matilda och Angelo är på en flirtig dejt där de dricker bubbel och myser. Solnedgången ser ut som en skiktad, orange drink. Vågorna avlöser varandra på strandkanten och cavan blir immig så fort den nuddar glasen.

Men det hände betydligt mer på dejten än vad tittarna fick se...

Mitt i mysstunden klämmer och nyper nämligen Angelo Matilda på magen och säger att han "tycker att det är sött med tjejer som har fett på magen".

Sött. Med Tjejer. Som har fett på magen.

När hon sedan ställer honom mot väggen går konversationen så här:

– Ok, det du precis sa sårade inte mig. Jag är själv väldigt säker i mig själv och blir inte triggad av det. Men sättet du kommenterar andras kroppar är väldigt fel. Att nypa någon på magen och säga att det är sött med fett? En dag säger du det ju till någon som det triggar och som blir jätteledsen, säger Matilda.

– Men vadå. Jag sa ju att det är gulligt med fett på magen? Jag gillar att klämma och ville inte göra någon ledsen. Jag själv blir kanske kränkt av att du tagit det så här?

– Men snälla hör du inte hur det här låter? Jag förklarar för din skull att du inte ska kommentera någons kropp på ett sätt som kan vara triggande. Att nypa någon på magen och säga att det är fett där är någonting som lätt kan landa väldigt fel, och just därför ska man inte göra det. Just jag tar inte åt mig av sånna kommentarer men nästa gång är det kanske någon som gör det.

– Ja, jo jag.. jag ber om ursäkt om du blev ledsen.

– Men hör du inte vad jag säger. Jag blev inte ledsen men du gör någonting som kan göra någon ledsen.

Matilda läxar upp Angelo i Bachelor in paradise. Bildkälla: TV4 Play

To get one thing straight:

Mathilda består av muskler, två silikonbröst, en tvättbräda och två stora kristallögon. JAG VET DET SPELAR INGEN ROLL, men ändå så gör det de.

För även hon får höra att hon "har fett på magen". Snacka om tecken på att man inte ska ta åt sig av skiten man får höra från humle och dumle man träffar på.

Matilda Borgström bet ifrån i Bachelor in paradise. Bildkälla: matildaborgstrom/Instagram

Det finns två anledningar till att det var tur att det var just Matilda som satt på stranden med Angelo denna dejt.

1. Det visar på att trots att du är vältränad som en gnu, har alla delar som en normsnygg människa har, så kommer folk (killar som Angelo) alltid kunna hitta något som väcker osäkerhet i dig. Det är ingen idé att plåga dig själv halvt till döds för att få andras godkännande för det spelar ingen roll ens om du ser ut som en barbiedocka.

2. Att Matilda under bästa sändningstid kunde säga saker som seriöst borde användas i utbildningssyfte. För det är VERKLIGEN inte alla som i en sån där situation besitter talets gåva och på ett pedagogiskt och jävligt tydligt sätt kan förklara för både Angelo samt hundratusentals tittare varför det inte är ok att nypa någon på magen och säga att det är "gulligt" med fett på magen.

Och snälla tänk alla tonårstjejer som satt storögda framför tvn och såg hur Matilda tacklade en sån där kommentar. Gås-hud.

Jag vet en rad tjejer som fått liknande kommentarer som senare utvecklat ätstörningar. Detta på grund av att en gnu som Angelo bara är allmänt korkad eller helt enkelt vill sänka tjejens självkänsla så pass att de själva kommer lite högre upp.

Wow Matilda. Jag bugar och bockar och krälar på marken i extas över att du gjorde detta. Du förtjänar någon form av pris av TV4 för att du kunde ge dem så otroligt bildande tv i ett program som för det mesta ska vara drinkar, dejting och röda rosor.

Hatten av.