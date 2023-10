Ursäkta, men vad hände precis i Bianca Ingrossos talkshow?

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Bianca Ingrosso, 28, lever just nu i en framgångssaga. Influencerdrottningen och entreprenören öppnade nyligen upp sin egen popup-butik på NK i Stockholm. I en helt egen hörna kommer nu att hennes eget skönhetsmärke Caia cosmetics att sälja.

Utöver detta är hon landets mest inflytelserika influencer som folk vill ha och som folk vill va. Företagen fullkomligt drar i henne och alla vill ha sig en bit av kakan.

Men en dag valde Bianca att hoppa av långköraren Wahlgrens värld för att istället lägga fokus på en helt annan sak – sin egen talkshow.

I programmet BIANCA kommer svenska och internationella stjärnor till tv-studion för att slå sig ned i hennes soffa och öppna upp sig allt mellan himmel och jord.

Till en början möttes Bianca av lite kritik. Vissa ansåg att hon verkade nervös och pratade lite snabbt. Det gaggades även en del om att Wahlgren/Ingrosso-familjen syns överallt vilket Ingrid, Kerstin, Tommy och Eva hade från Kil hade jävligt mycket att säga till om.

Men tji fick dom.

Under de senaste veckorna har jag beskådat Bianca interagera med årets gäster och jag har verkligen sett det hela med helt nya glasögon. Intervjun med Fricky var ju för bra för att vara sann, Per Andersson likaså. Sedan skuttar pingisspelaren Truls Möregårdh ned i soffan och gör den bästa intervjun jag sett med honom?

Men ingenting hade kunnat förbereda en på när Sebastian Murphy, sångare i punkbandet Viagra boys sätter sig i soffan.

Ganska direkt känner man att han är något obekväm i den här konstellationen. Bättre blir det inte när han märker att de dyra designglaset är fyllda med vatten (någonting många gäster påpekat).

Det slutar med att Sebastian dricker upp Jonas Gardells vin, taffligt pratar iväg mellan frågorna, säger att han till en början tacka nej till att gästa Bianca då han har en image att tänka på samt att han ber Biancas ex Phillipe Cohen att dra åt helvete.

OCH DET ÄR HELT JÄVLA OTROLIGT!

Jag satt som på nålar för att det hela var så oförutsägbart och tjittlande?!?! Och dra åt helvete som Bianca tar denna gäst?!

När punk möter Bianca uppstod på något sätt magi och jag måste säga att jag är så otroligt imponerad över hennes sätt att parera frågor med gäster som är lite oberäkneliga. Hon besitter en förmåga att ställa följdfrågor som är både bra, intressanta och ibland till och med lite obekväma.

Herre gud hon fick gullisen Pär Lernström att klämma ur sig att han gärna ger "en liten spank" under sexakter.

Pär Lernström (till vänster) kröp ihop till en liten boll medan Bianca (till höger) ramlade ihop på golvet. Bildkälla: discovery+

Tilde och Carina Bergfelt got nothing on this.



Biancas talkshow är landets just nu bästa intervjuprogram. Hatten av.