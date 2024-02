Gunilla Persson går vidare till final – innan hon ens uppträtt

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Är det någon som vet om Gunilla Persson, 65, ska vara med i Melodifestivalen?

Skämt å sido. Under veckans gång har det haglat rubriker om vår gode och lite galne husfru Gunilla. Jag skulle våga säga att det finns lika många skeptiker där ute som frälsta Gunilla-fans.

Jag ska vara ärlig med er och säga att jag inte riktigt vet var jag står. Då jag bokstavligt talat hade mellanmjölk i fostervattnet så är denna färgstarka kvinna snäppet för tokig för mig.

Genom årens gång när jag sett henne stämma folk, anklaga människor för mordförsök, kasta sig på marken med handen över pannan och säga att hon "kommer att dö", det ger mig lite samma känsla som när jag tittat på Britney Spears dansvideos.

Jag skrattar inte så mycket utan känner mest att... nemen det här.... är ju.... ja....

När jag hörde att hon skulle ställa upp i Melodifestivalen kände jag att nemen nu, vafan, har hon INGEN runt sig som kan stoppa henne, sätta henne ned med en kopp te och säga att "nu får du hejda dig". Det här är ändå ett tv-program med miljonpublik, inte karaoken nere på hörnet som bara fem av ens nära vänner får bevittna.

Men men, om hon vill skämma ut sig på bästa sändningstid så är det upp till henne...

BUT LITTLE DID I KNOW.

Igår hörde jag låten och alltså ursäkta min franska men skiten är ju för fan bäst i år?

Hon dammar alltså av en SVÄNGIG countrydänga? Och det FUNGERAR!

Gunilla Persson står i mitten och sjunger medan ett gäng cowboys bakgrundsdansar runt henne. En av dem är ju dansgeniet Lamin Holmén som varje år lyckas att lyfta alla nummer han är med i.

Gunilla Persson glänser på scenen med sina dansare. Bildkälla: SVT

Ok, att hon just sjunger "Lala Gunilla" är absolut tämligen speciellt, men hon kommer seriöst undan med det? FÖR ATT LÅTJÄVLEN ÄR SÅ HIMLA BRA.

Marknadsföringsmässigt har Gunilla synts och hörts överallt denna vecka. Men att hon sedan kommer att stega in och sopa mattan av de andra denna deltävling, det gör att vi redan nu kan konstatera att denna kvinna redan gått vidare till final, innan hon ens ställt sig på scenen.

Jag må kanske få äta upp min hatt – men då får det bli så.

Den enda risken som nu finns är att hon "drar en Gunilla" och typ "svimmar" på scenen efter att hon känt att dansarna typ tappat takten. Men jag tror ärligt talat inte att det kommer att ske. Och jag vill förtydliga att jag inte säger att denna låt kommer att vinna Melodifestivalen. Men ta sig till final – det gör den.

Man brukar säga att "I de blindas rike är den enögde kung". Och i den här deltävlingen lyser Gunillas kungakrona starkt.