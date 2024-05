Tittarna missade det sjuka som hände under örådet i Robinson 2024

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Men DRA mig baklänges vilket jävla öråd.

Alexander Strandberg har som vi alla vet kommit in likt en sovjetiskt isbrytare och plöjt väg genom gruppen. Efter att ha haft några "bro weeks" tillsammans med Mark Bannon i Gränslandet så har han inte helt oväntat fått sina förutfattade meningar om resten av gruppen därifrån.

Han ställde snabbt in sitt sikte på Pål och planerar att göra allt i sin makt för att trycksparka ut honom från ön.

Nu är jag själv inget storfan av Pål Schakonat, men man kan ju inte förneka att han haft lite halvtuffa veckor på ön. Först blir du nermanglad verbalt av den irländska gladiatorn Mark. Sedan kommer Marcus Håkansson in och säger att dina dagar på ön sannerligen är räknade. Gruppens hövding Pelle Food vet du också om hatar dig. Och sedan som körsbäret på toppen så vill en hårdhudad bajen-hulken äta upp dig till frukost.

Per fucking fekt.

Nu var dagen i alla fall kommen då Pål likt ett får på väg till slakt begav sig till örådet med vetskapen att – han är toast.

Efter att ha fått alla röster på sig valde Pål att utmana Maureen Asic i den sista duellen som blev "kniven". Det han inte visste var att Maureen är frisör och precis ALLA frisörer har briljerat i denna tävling då de är så vana att jobba statiskt med armarna.

Maureen har hittills knappt synts till i Robinson 2024. Man undrar nästan om hon har något gammalt ex i produktionen som hämnas genom att klippa bort alla delar där hon syns.

Det har heller inte gått så bra för henne i tävlingarna vilket gjort att hon mer och mer tappat sitt självförtroende. Det har helt ärligt varit lite jobbigt att se då man ändå gillar denna bad bitch.



Men så kom då dagen. Där hon utmanas av Pål, men väljer en tjej för att öka sina odds för att kunna stanna.

Och hon vinner storslaget

Det SJUKASTE är att man verkligen ser hennes självförtroende skölja över henne. Hon kommer tillbaka. The bitch is BACK och denna gång är hon redo. Jag såg till och med om örådet för att jag fick sån gåshud när detta ägde rum.

Så KOM IGEN NU Maureen – show us what you're good for.