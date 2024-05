TV4 svarar: Därför får Maureen så lite tv-tid i Robinson 2024

Att vara med i Robinson är sannerligen ingen dans på rosor. Du ska spendera över en månad på en ö där kokos, bananer och en och annan krabba är huvudföda. Deltagare från tidigare säsonger har vittnat om hur lite man egentligen äter i vissa perioder.

Robinson 2024: Pelle Flood chockar med kroppsbild från hotellet

– Första veckorna delade vi en kokosnöt på tio pers. Så man fick en liten bit var. Sen om vi hittade någon krabba så tillagade vi den med då det var lite protein, berättade Julia Franzén.

Robinson 2024 har engagerat mer än någonsin. Bildkälla: TV4

Säsongen som spelades in i Haparanda skulle komma att bli en av de värsta rent matmässigt. Detta då Haparanda-skogen mestadels innehöll lite svamp och bär som till stor del innehåller vatten, till skillnad från kokos som har en hög andel fett.

Är Zayera och Pelle ovänner efter bråket i Robinson 2024?

Mitt under säsongen var det dock tvp deltagare som stött på bärplockare i skogen som de hade låtit skjutsa dem till ett Ica Maxi där de handlat på sig köttbullar, pannkakor, chips, godis och annat. Matäventyret nådde produktionen som skickade hem Alexander Chennaoui och Tova-Sophia Aronsson.

Anders Öfvergård hämtade deltagare. Bildkälla: TV4

Årets gäng har ändå klarat sig relativt bra trots den hårda matbristen.

Jag slutade att titta på Robinson 2024 – på grund av dessa två



I år har det snarare varit tjats, konflikter och pakter som varit den största fienden. Någon som ibland eldats upp och givit sig in på en vit springare i diskussionerna – det är proffsdansaren Maureen Asic.

TV4: Därför får Maureen Asic lite tv-tid

Men många tittare har undrat över en sak. Det är varför Maureen Asic, som är en så pass stark karaktär, har fått sitta i så få synkar och fått så pass lite tv-tid.

Maureen Asic har inte fått sitta i synk lika mycket som andra. Bildkälla: TV4

Nyheter24 hörde av sig till TV4 och frågade om det finns en anledning bakom.



Därför swishade Pelle 200 kronor till Zayera efter Robinson



– Deltagarna tar olika stor plats under säsongens gång. Maureen var till exempel väldigt tongivande under de första veckorna. Mycket styrs också av händelser i programmet, vem som vinner en tävling, får ta del av ett pris etc, berättar Caroline Norrby, exekutiv producent.