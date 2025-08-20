Detaljen i SVT:s Rickard Thunérs utseende stjäl mitt fokus

Rickard Thunér är tillbaka med tittarsuccén "Det sitter i väggarna på SVT". Men det finns en fascinerande sak som stjäl fokus.

Sedan säsong ett har jag tittar på "Det sitter i väggarna", slaviskt. Och nej jag ska inte ta åt mig äran här, det är nämligen min käre pojkvän som är mer eller mindre besatt av programmet. Han är en så dedikerad tittare att han i 30-årspresent fick en middag med den tidigare programledaren Christopher O'Regan.

En överraskningsmiddag som denna otroliga man O'Regan direkt tackade ja till att gå på.

När O'Regan sedan gav beskedet att han skulle sluta skrek vi naturligtvis rakt ut. Vem i hela fridens namn ska fylla dessa skor?

Något geni på SVT föreslog antikexperten Rickard Thunér som vi bland annat känner igen från Antikrundan. Och detta blev ju en succé. Jag ska vara ärlig och säga att det inte finns en enda expert i Antikrundan jag inte komplett älskar. Men Magnus Bexhed och Rickard Thunér ska jag säga är solklara favoriter.

Eller ja, Bexhed är ju värsta mästerkocken så kanske han kan få bjuda oss på middag så kan vi sitta vid hans gustavianska bord och kärleksförklara honom medan han flamberar något.

Men struntsamma, nu går vi vidare.

Detaljen i SVT:s "Det sitter i väggarna" stjäl mitt fokus

Utöver att Rickard både är extremt dedikerad och kunnig i sitt yrke så besitter han även en sån respekt i sin approch när han kommer hem till folks gamla byggnader och nästan en form av tacksamhet över att han får vara där, trots att det på riktigt är de som ska vara tacksamma.

Det har något. Det har det.

Var jag förälder, fru eller syskon till denna snubbe hade jag varit så stolt över hur extremt jävla fulländad han verkar vara.

Men nu... nu kommer denna krönika ta sig en vändning ska ni veta. För nu ska jag berätta vad som TROTS alla dessa fina egenskaper, stjäl mitt fokus varje gång jag får syn på människan.

HANS PRINS-HÅR ÄR DET SJUKASTE JAG SETT.

Hur kan en människa som går omkring bland oss andra dödliga ha det där håret? Vad har han för gener? Vad använder han för schampo? Kan man på något sätt suga ut mykoplasma får hans hårbotten och köpa på burk?

Jag ska med handen på hjärtat säga att det inte går en dag utan att jag tänker på dessa perfekt liggande hårstrån som pryder denna SVT-profils huvud.