Domen mot Ingrossos stalker är ett hån mot alla kvinnor

Bianca Ingrossos stalker är inget annat än en kvinnohatare som ser ut att dofta Eau de Incel. Domen mot mannen är inte bara ett hån mot Bianca, utan mot alla kvinnor, skriver Nyheter24:s Quetzala Mikko Blanco.

Kvinnohatare. Jag kan nog inte komma på ett ord som beskriver Bianca Ingrossos stalker bättre. Han föddes i Teheran, Iran 1986. Han kom till Sverige. Där fick han stryk av sin pappa. 1993 flyttades han till ett familjehem med ett syskon.

Bianca Ingrossos stalker "känslomässigt störd" redan som 8-åring

När han 1994 var åtta år gammal beskrevs han av en legitimerad psykolog som "känslomässigt störd", och det står även att läsa att han visade "kyla, hat och misstro" mot omgivningen.

År 2000 knivhögg stalkerns pappa ihjäl sin ex-fru – alltså stalkerns mamma – inne på en barnavårdscentral utanför Stockholm. Han högg och högg. Vred om kniven i hennes öra. Vittne till det brutala mordet blev stalkerns två småsyskon som var på BVC med sin mamma för att få vaccin.

Innan pappan mördade mamman så hade han förföljt henne och hotat henne. Stalker. Något som mamman tog på allvar och polisanmälde. Hon flyttades till skyddat boende elva dagar före mordet.

Ändå lyckades pappan ta reda på att hon skulle vara på BVC den här dagen med barnen. Pappan slutade inte hugga förrän polisen slet bort honom. Då hade det gått ungefär en kvart.

Efter att pappan huggit ihjäl mamman så beskrivs den man som idag åtalats för stalkingen av Bianca såhär av en psykolog:

"Han kan förväntas falla tillbaka i hat och misstro. Hans begynnande förmåga att anpassa sig socialt blir därmed allvarligt störd".

Ja. Så blev det. Lite mer än tio år senare misshandlade stalkern sin dåvarande flickvän. Han var kontrollerande och svartsjuk. Kunde vänta utanför hennes jobb i timmar i sin bil. Han slog henne. Dunkade hennes huvud i golvet. Kastade saker på henne. Drog henne i håret. Hotade henne med kniv. Sparkade henne i magen. Sparkade henne i ryggen.

Hon har i efterhand beskrivit det som att han fick tillfredsställelse av att göra henne illa. Om hon satt bredvid honom i bilen kunde han sitta och slita av hennes hår från hennes skalle. Ta stryptag på henne. Hon har berättat hur hon till slut var van vid att få så mycket stryk att hon började förbereda sig på slagen genom en andningsteknik.

– Varje gång innan ett slag så lärde jag mig att andas in ett ganska litet andetag, skydda huvudet och samtidigt slappna av i kroppen. Jag lärde mig att lämna min egen kropp och liksom acceptera att detta händer här och nu. Utgången får bli som den blir, har hon berättat.

Stalkern dömdes till några månaders fängelse för misshandeln av sin flickvän och han fick också ett kontaktförbud.

Några år senare började han förfölja en annan kvinna. Även hon fick igenom ett kontaktförbud mot honom.

Under åren har han förutom att ha stalkat tjejer även kört rattfull och dömts för misshandel. Utöver det så är stalkern också rättshaverist. Han har hotat kända domare, åklagare och rådmän.

Den 38-årige man som har dömts för att ha utsatt Bianca Ingrosso för stalking. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Sparkade man i huvudet

Aftonbladet har skrivit om hur han i oktober 2023 dömdes till fängelse i ett år och tre månader för en misshandel. Då hade han i maj det året befunnit sig på en hamburgerrestaurang, sparkat en man i huvudet med sådan kraft att personen svimmade. Han fortsatte att sparka trots att mannen låg avsvimmad.

Jag har läst förundersökningsprotokollet för den stalking han utsatt Bianca Ingrosso för. Hon har inte kunnat ta ett steg utan att behöva oroa sig för honom. Han har sökt upp henne. Skrivit hundratals meddelanden om dagen. Kontaktat hennes vänner, familjemedlemmar, folk hon börjat följa på Instagram. Han har blivit svartsjuk på människor han sett på hennes sociala medier. Han har utdelat "straff". Han har dykt upp med blommor. Följt efter henne från hennes jobb. Vid ett tillfälle la han sin hand på hennes axel och sa:

– Jag ska inte slå dig men jag är här nu.

Han har hela tiden i skrift uttryckt det som att dom är i en relation. Han säger sig ha tolkat in olika dolda budskap i bilder hon lagt ut. Typ att en bild på en apelsin är ett klartecken för honom att komma till en plats.

Den misstänkta stalkern skrev att han var utanför olika restauranger i närheten av henes bostad. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Stalkern har i meddelanden skrivit till Bianca som att de har en relation. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Stalkern blev mer och mer hotfull. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Bianca Ingrossos stalker har skrivit obehagliga meddelanden i flera månader. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Är Bianca Ingrossos stalker psykiskt sjuk?

Första gången jag läste FUP:en så avfärdade jag stalkern som en knäppgök med vanföreställningar. Han kanske borde sitta på Helix, för helt frisk kan han väl inte vara?

Men jag är inte längre så säker på det. Jag tror att han är kärnfrisk. När jag hörde stalkerns ex berätta om hur utstuderat han skadade henne så är jag övertygad om att stalkern hela tiden varit fullt medveten om att han och Bianca inte har någon relation. Att han helt enkelt bara går igång på att försöka förgöra en framgångsrik kvinna. Jag är övertygad om att han bara spelat galen som en ursäkt för att få ägna sig åt sitt kvinnohat.



För det är inget annat än det. Han flyttar sig från kvinna till kvinna och försöker förstöra och förgöra deras liv. Och när ingen kvinna längre vill ha honom i den verkliga världen så ger han sig på kända kvinnor som han aldrig träffat, och förvandlas till en patetisk stalker som ser ut att dofta eau de Incel.

Domen mot Bianca Ingrossos stalker

Under fredagen kom domen. Fem månaders fängelse. Det är INGENTING?! Stalkern är en tickande bomb med ett enormt våldskapital. Domen är ett hån, ett fuck you till alla kvinnor. Domen känns ungefär som att kvinnors trygghet och säkerhet inte är vatten värd.

Inte Biancas, och inte heller någons annans.

Eftersom han har suttit häktad sedan den 25 maj så har stalkern förmodligen avtjänat straffet för stalkingen efter två veckor, skriver Expressen.

Utöver det så har stalkern alltså dömts för fyra månaders fängelse för en misshandel i ett annat fall.

Det verkar gå jättebra att förfölja, hota och terrorisera och göra någons liv till en mardröm, och det värsta som kan hända är att du får äta cowboy-soppa på Kronobergshäktet under sommaren.

Sen är det bara på't igen.

Bianca Ingrosso med sin advokat. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bid

