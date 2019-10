Nina Glimsell älskling – du är inte ensam

Visst kan vi alla inbitna Paradise Hotel-fans enas om att årets säsong varit en av de absolut bästa som visats och som innehållit mycket av allt?

Från första sekunden årets säsong startade så har det hänt så otroligt oväntade, väntade, magstarka, roliga och chockerande saker. Deltagarna kastar ut varandra med huvudet före, vandaliserar rum, har sex i alla hörn och kanter på hotellet, paktar, blir kära, blir olyckligt kära, alla hånglar med alla och lever verkligen efter djungelns lag där inne.

Men under gårdagens avsnitt var det är en sak som faktiskt fick mig att sitta kvar och fundera i soffan. Detta då det sved till så jävligt i hjärtat att man nästan fick svårt att andas.

Deltagaren Nina Glimsell klev under måndagen in på hotellet. Hon vet inte riktigt varför hon är där – det enda hon vet är att hennes ex-pojkvän Marcelo Peña är där inne. Sist de sågs gjorde de slut för att han skulle vara med i Paradise Hotel igen. Samtidigt som hon låg och grät i parets gemensamma lägenhet satte han sig på första bästa flyg för en resa till paradiset där han "levt loppan". Vilket han minst sagt gjort.

I sitt intro upplyser Nina publiken om att det är en ny, starkare Nina som kliver in på hotellet. Men allt förändras när hon får syn på Marcelo – som inte ens känner igen henne.

– Vad gör du här, frågar han.

– Jag vet inte, svarar hon och brister ut i gråt.

Nina berättar själv i efterhand att hon inte känner igen sig själv då hon är så avmagrad inne i PH. Hon har berättat att hennes ätstörningar kom tillbaka så fort hon klev in i huset.

Hon har även berättat att hon både bantat, färgat håret, fipplat med fillers och förändrat sitt utseende till oigenkännlighet för att duga och räcka till. Det är den klassiska "Om jag bara gör det här så kommer han nog att vilja ha mig"

Så, varför stegar då Nina in på hotellet? Jo av exakt samma anledning till att folk där ute impulsivt vill träffa sina sviniga ex.

När någon förstört en från grunden så kan man abrupt vända mitt i sin vandring in i sitt nya starka liv för att springa tillbaka och fråga idioten som raserat ens självkänsla om de ångrar sig, har dåligt samvete, känner sig vidriga, vill ha tillbaka en nu, eller mår dåligt varje sekund av sitt vakna liv?

Men nio gånger av tio gånger slutar detta på samma sätt. Så även för Nina.

Det vill säga med ett knackligt försök att dra upp en radda av sakerna personen utsatt en för och hoppas på ett uppvaknande och en kalldusch av dåligt samvete, men i brist på respons slutar det istället med att man skrikgråter i en handduk.

Bilder från Paradise Hotel. Bildkälla: Viafree

I just exakt detta tillfälle ville jag kliva in tv:n. Lyfta upp Nina i mina armar och bära in henne i framtiden där jag vet att hon kommer att veta vad hon förtjänar – vilket är så otroligt mycket bättre än det här. Men främst ville jag att hon där och då skulle veta att hon är långt ifrån ensam.

Anledningen till att jag skriver den här krönikan är inte för att skapa någon slags hataktion mot Marcelo. Underhållande tv gör han och det kan ingen ta ifrån honom – men likt många män med liknande tendenser så är han inget vidare flickvänsmaterial och ingen man ska lägga allt för mycket tid på att försöka förändra.

Behöver en kille ens säga i en fras att han har/ska/vill/kanske vill/ska försöka/inte vill förändras – så ge dig själv den bästa livsinvesteringen och spring åt det andra hållet. För behövs den diskussionen så är det ingen framtida livspartner om du vill ha ett stabilt förhållande.



Bilder från Paradise Hotel. Bildkälla: Viafree

Det är både mänskligt och normalt att falla tillbaka in i gamla destruktiva mönster då det på något sätt är en sak vi vet vad det är vilket skapar en konstig form av trygghet – trots att det skadar oss. Har du därför lagt flera år av ditt liv på någon som inte uppskattar dig så ska du inte klandra dig allt för hårt – men gör vad du kan för att bryta dig loss och vänd dig aldrig om igen.

Nina om du en dag läser det här så vill jag att du ska veta hur mycket det betytt för människor där ute som varit med om samma sak att se att även den bästa kan drabbas – men även klara sig ur det hela. Du är en stark jävel som aldrig ska skämmas för att du visade dig mänsklig i tv.

Vi beundrar dig för det.

Och till er andra – den finaste presenten man kan ge sig själv är att dumpa både "vänner" och "partners" som dränerar dig på energi, inte uppskattar dig och som bara får dig att må dåligt. Och det är aldrig för sent att börja.

So if you were looking for a sign – this is it.