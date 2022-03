Fler artister ställer in i Ryssland

Efter det amerikanska poppunkbandet Green Day har nu även The Killers, Iggy Pop, Bring Me The Horizon och Franz Ferdinand ställt in planerade konserter i Ryssland. Det uppger Newsweek som också citerar en tweet från Iggy Pops medarbetare:

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/1003262-fler-artister-staller-in-i-ryssland Kopiera länken "I ljuset av de pågående händelserna är detta nödvändigt. Våra tankar är med ukrainarna och alla de modiga människor som sätter sig upp mot det här våldet och söker fred", skriver de. Även det det svenska kollektivet Drain Gang samt det svenska rockbandet Lucifer drar in sina konserter i Ryssland uppger P3 Musiknyheter. "Vi sa att vi skulle spela så länge det inte faller bomber och folk dör, men nu är det omöjligt" skriver bandet i ett meddelande till programmet. Svenske Adam Beyer säger till P3 Musiknyheter att han spelar för "the people" och inte för regeringen, men att även han har kommit fram till att det inte längre går att åka till Ryssland.