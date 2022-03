Magic Johnson i fokus i ny serie om Lakers

Fakta: "Winning time" Vad? Tv-serie på HBO Max om hur basketlaget Los Angeles Lakers går från botten till toppen, bland annat med hjälp av Earvin "Magic" Johnson. Bygger på: Jeff Pearlmans bok "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers". Skådespelare: Bland andra John C Reilly, Jason Clarke, Adrien Brody, Quincy Isaiah och Sally Field. Premiär: 6 mars.

Serien heter "Winning time: The rise of the Lakers dynasty" och har premiär på HBO Max den 6 mars. Den utspelas i slutet av 1970- och början av 80-talen och berättar om hur den entusiastiske managern Jerry Buss tog tag i Lakers och med hjälp av allt från manipulationer till charmoffensiver lyckades hitta unga, duktiga spelare och göra laget till en näst intill oöverträffad succéhistoria.

Rollen som Johnson spelas av Quincy Isaiah. Han berättar för TT att han inte hade möjlighet att träffa basketspelaren inför inspelningen, men att han gjorde noggrann research.

— Jag studerade honom i en mängd olika videor, hur han spelade, hur han gjorde intervjuer. Jag försökte vara som han, att förmedla samma sorts energi, säger han.

"Var en utmaning"

Max Borenstein, mannen bakom serien, berättar att teamet testade hundratals skådespelare för rollen som "Magic" Johnson.

— Det var en utmaning, eftersom personen vi sökte måste kunna agera, spela basket och påminna om "Magic", han måste ha den karisma denne hade på planen. Sedan träffade vi Quincy och såg direkt att det här var en lyckträff.

Quincy Isaiah specialstuderade "Magic" Johnsons rörelsemönster på basketplanen – men tog också fasta på den legendariske idrottsmannens kontakt med publiken. Pressbild.

Quincy Isaiah framhåller att "Magic" Johnson var känd för sitt smittande goda humör – han ville verkligen inkludera alla. Och John C Reilly, som spelar managern Jerry Buss, fyller i med att basketlegendaren alltid tänkte på publiken.

— De flesta andra spelare tog spelet på så stort allvar att de aldrig log och tänkte på publiken. Det gjorde "Magic". Han ville involvera de som tittade på matcherna, han log och bjöd på så sätt in åskådarna.

Bröt fjärde väggen

Detta med att bjuda in dem som tittar gäller även hur själva serien är gjord. Man har, som det heter, brutit den fjärde väggen – då och då talar rollfigurerna rakt in kameran eller kommenterar någonting med en blinkning mot tittarna. Max Borenstein säger:

— Vi visste att det var ett vågspel att bryta den fjärde väggen, det fanns med redan i manuset. Det här är en berättelse om underhållning, om den period då underhållning och sport blev ett. Det utspelas i Hollywood, alla som är med är underhållare, säger Max Borenstein och fortsätter:

— Vi ville bjuda publiken in i historien, på samma sätt som "Magic" bjöd in sin publik. Och det har andra fördelar, bland annat tillåter det oss att förklara sådant som annars skulle vara svårt utan fotnoter. Sedan måste tittaren vara medveten om att det är rollfigurerna som säger detta.

"Magic" Johnson då? Den gamle basketspelaren har i en intervju sagt att han "inte ser fram mot HBO-serien", och att han arbetar med att utveckla en serie för ett annat tv-bolag.