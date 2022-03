Leonard Cohens låtkatalog såld

Låtskatten omfattar totalt 278 låtar och inkluderar klassiker som "Hallelujah", "Suzanne", "So long Marianne" och "First we take Manhattan".

Den kanadensiske ikonen släppte sitt första album "The songs of Leonard Cohen" 1967 och gav därefter ut ytterligare tretton skivor under sin livstid. 2019 kom den postuma plattan "Thanks for the dance".

De senaste åren har flera stora artister som Bruce Springsteen, Bob Dylan och Paul Simon sålt sina låtkataloger för flera miljarder konor. Så sent som i januari såldes David Bowies samlade utgivning för nära 2,3 miljarder kronor.

Leonard Cohen dog 2016. Han blev 82 år gammal.