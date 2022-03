Ännu en strömningstjänst lämnar Ryssland

Leveranser från Amazons e-handelssajt liksom molntjänster till ryska kunder har redan upphört, skriver bolaget på sin blogg och fortsätter:

"Vi drar också in tillgången till Prime Video för ryska kunder, och vi kommer inte längre att ta in order på New World, det enda tv-spelet som vi säljer direkt i Ryssland".

Tidigare har den amerikanska strömningsjätten Netflix dragit sig ur Ryssland med anledning av landets invasion i Ukraina.