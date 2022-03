Två personer knivskurna på Moma i New York

Bakgrunden till händelsen är att den misstänkta gärningsmannen, en man i 60-årsåldern, fått sitt medlemskap på museet avslutat efter att ha uppvisat olämpligt beteende på museet under den gångna veckan. När han dök upp under lördagen nekades han inträde, skriver New York Times.

Han ska då ha hoppat över receptionsdisken och knivskurit två anställda och sedan flytt, enligt polisen.

Museet evakuerades och spärrades av efter incidenten och de båda offren fördes till sjukhus. Deras tillstånd ska vara allvarligt men stabilt.

Polisen har inte gripit någon misstänkt för händelsen.