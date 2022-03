Cruise till Cannes för "Top gun"-premiär

Pete "Maverick" Mitchell är tillbaka och fortsätter att reta överordnade, köra motorcykel utan hjälm och spela beachvolleyboll med bar överkropp. Nu är han instruktör på stridspilotutbildningen och lär sina adepter att flyga minst lika vårdslöst som vi är vana vid.

Och nu kommer också beskedet att huvudrollsinnehavaren är på väg till filmfestivalen i Cannes i maj för den flera gånger uppskjutna premiären av "Top gun"-uppföljaren.

— "Top gun: Maverick" kommer att visas utom tävlan den 18 maj, säger festivalchefen Thierry Fremaux vid en presskonferens i Paris.

Filmen skulle ursprungligen ha haft premiär redan 2020 men har upprepade gånger försenats på grund av coronapandemin. Även Val Kilmer är tillbaka i rollen som Iceman, trots att han de senaste åren behandlats för för strupcancer.

Tom Cruise har inte varit i Cannes på tre decennier sedan "Far and away" visades sista kvällen i 1992 års upplaga av filmfestivalen. Fremaux säger att festivalen kommer ge Cruise en speciell hyllning för "det alldeles unika och sällsynta avtryck han lämnat i filmens historia".

Festivalen äger rum mellan den 17 och 28 maj och det officiella programmet avslöjas den 14 april.