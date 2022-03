"Shredders" glider in på Game Pass

Foam Punch är ett dotterbolag till belgiska I Illusion ("Space pirate trainer", "Elemental") och svenska Let it Roll ("The snowboard game"). Grundare av bolaget är Dirk Van Welden som arbetar från Bryssel och Marcus Forssmo som sitter i Skövde. Ytterligare cirka tio medarbetare har jobbat med debuttiteln, snowboardspelet "Shredders".

Spelet släpps den 17 mars till Xbox Series X/S och pc, och kommer att ingå i prenumerationstjänsten Game Pass.