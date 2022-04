Rapace och Jonathan Banks i rymddramaserie

Det är Apple TV+ som gett grönt ljus produktionen som beskrivs som en konspirationsbaserad psykologisk thriller i åtta avsnitt.

Seriens skapare och manusförfattare är Peter Harness, som bland annat står bakom ”The war of the worlds” och regissör är Michelle MacLaren, som tidigare har regisserat flera avsnitt i serier som ”Arkiv X”, ”Brottskod försvunnen”, ”Game of thrones” och ”Modern family”.

Noomi Rapace spelar Jo, en kvinna som när hon återvänder till jorden efter att ha varit med om en katastrof i rymden, upptäcker att viktiga bitar av hennes liv saknas. Jonathan Banks spelar Henry, en Nobelprisbelönad fysiker.