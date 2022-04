Kalush Orchestra uppträder live i Israel

När strålkastarna tänds på scenen på Menora Arena, i Tel Aviv, under den tredje dagen av "Israel Calling" gör ukrainska Kalush Orchestra, gör sitt första internationella liveframträdande sen invasionen.

På en presskonferens på torsdagsmorgonen medverkade de, tillsammans med de andra artisterna som kommer delta i kvällens stora ionkoncert i Tel Aviv, och på frågan om vilka likheter som finns mellan Israel och Ukraina svarade bandet: "The wish for freedom".

Det fyra dagar långa musikevenemanget "Israel Calling" har arrangerats sedan 2016 och ses som en förfest och en miniversion av Eurovision.

Gavs särskilt tillstånd att lämna Ukraina

Under torsdagen, på evenemangets tredje dag, hålls en stor promotionkonsert i Menora Arena, i Tel Aviv. Fler än 20 artister och grupper, som också kommer tävla i årets Eurovision Song Contest, medverkar och många gör det i hopp om att kunna sprida ett fredligt budskap.

För Ukrainas ESC-bidrag, Kalush Orchestra, blir konserten det första internationella liveframträdandet som gruppen gör sen invasionen av Ukraina och eftersom män i stridbar ålder inte får lämna landet har gruppmedlemmarna getts särskilt tillstånd att resa till Israel för att medverka.

Den ukrainska gruppen är storfavorit att vinna Eurovision Song Contest, som drar i gång i maj i italienska Turin. Ryssland har förbjudits att delta i årets tävling på grund av invasionen.