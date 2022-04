Sandén, Diaz och Brun till Gröna Lund

Ane Brun, som släppte albumen "After the great storm" och "How beauty holds the hand of sorrow" i fjol, spelar den 19 maj. Den 20 maj är det dags för Ana Diaz, som 2020 släppte debutalbumet "Tröst och vatten".

Den 10 juni spelar Molly Sandén. Hon släppte skivan "Dom ska veta" i fjol, då hon även uppträdde på Oscarsgalan med filmlåten "Husavik (My hometown)".