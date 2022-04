"The ultimatum" gör succé – får ny säsong

"The ultimatum: Marry or move on" kallas i en recension i The Guardian för "helt fruktansvärd" och som ett bevis på att "feminismen är död".

I nästa andetag konstateras också att reality-såpan är enormt underhållande.

Publiken verkar hålla med. "The ultimatum" går ut på att sex par sätter sitt förhållande på prov. Antingen gifter de sig eller så gör de slut – eller blir ihop med någon av de andra deltagarna – efter ett sex veckor långt experiment.

Programledare är Nick och Vanessa Lachey, kända från Netflix andra stora dejting-såpa "Love is blind".

Sedan premiären den 6 april har "The ultimatum" legat stadigt i topp på amerikanska Netflix tio-i-topp-lista. I Sverige ligger den på andra plats, strax efter "Familjen Bridgerton".

I en intervju med E! bekräftar producenten Chris Coelen att det blir en andra säsong, som får en hbtq-inriktning.

— Jag älskar shower om kärlek. Att kunna vara representativ för flera perspektiv, identiteter och erfarenheter är något jag verkligen är glad över.

Finalen och "återträffsavsnittet" av den aktuella säsongen av "The ultimatum" görs tillgängliga den 13 april.